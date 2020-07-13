بريد الجزائر/الصندوق الوطني للتقاعد: رزنامة جديدة لصب معاشات التقاعد

و أكد الوزير خلال حفل خصص لعرض الرزنامة الجديدة بحضور وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي عاشق يوسف شوقي و المديرين العامين لبريد الجزائر و الصندوق الوطني للتقاعد أن الأمر يتعلق برزنامة جديدة ستطبق بداية من شهر يوليو الجاري و تحدد تواريخ صب المنح و توزيعها على عدة ايام بالاعتماد على العدد الأخير من رقم الحساب البريدي الجاري.

في هذا الشأن صرح مسؤول في بريد الجزائر أنه يجب اعتماد العدد الاخير من رقم الحساب الجاري البريدي دون أخذ رقم المفتاح في الحسبان لمعرفة تاريخ صب منح و معاشات المتقاعدين.

و أكد المتحدث أن المتقاعدين و ذوي الحقوق الذين يقبضون منحهم و معاشاتهم يوم 20 من كل شهر و الذين ينتهي حسابهم برقم 0 أو 1 سيكون تاريخ صب معاشاتهم يوم 18 من كل شهر والذين ينتهي حسابهم ب 2 و 3 و 4 أو 5 فقد حدد تاريخ صبها يوم 19 من كل شهر و الذين ينتهي حسابهم ب 6 و 7 و 8 أو 9 سيقبضونها يوم 20 من كل شهر.

أما المتقاعدين و ذوي الحقوق الذين كانوا يقبضون منحهم و معاشاتهم يوم 22 من كل شهر و ينتهي حسابهم ب 0 و 1 و 2 أو 3 فان تاريخ صبها قد حدد بتاريخ 19 من كل شهر و الذين ينتهي حسابهم برقم 4 فقد حدد تاريخ صبها ب 20 من كل شهر ، و الذين ينتهي رقم حسابهم ب 5 أو 6 فان تاريخ صب هذه المنح و المعاشات سيكون يوم 20 من كل شهر فيما حدد تاريخ 22 من كل شهر للذين ينتهي حسابهم ب 7 و 8 أو 9 .

أما فيما يتعلق بالمتقاعدين وذوي الحقوق الذين اعتادوا على تلقي معاشاتهم و منحهم في 24 من كل شهر والذين ينتهي حسابهم ب0 أو 1، فإن تاريخ دفع معاشاتهم و منحهم سيكون في 20 من كل شهر، أما أولئك الذين ينتهي حسابهم بـ 2 أو 3 ، فان تاريخ الدفع سيكون في 22 من كل شهر، و الذين ينتهي حسابهم بـ 6 أو 7، فان تاريخ الدفع سيتم في 23 من كل شهر، أما أولئك الذين ينتهي حسابهم بـ 8 أو 9، فان تاريخ الدفع سيكون في 24 من كل شهر.

و بالنسبة لأولئك الذين كانوا يحصلون على معاشاتهم و منحهم في 26 من كل شهر والذين ينتهي رقم حسابهم ب0 أو 1، فإن تاريخ دفع معاشاتهم ومنحهم سيكون في 22 من كل شهر، وأولئك الذين ينتهي حسابهم ب 2 أو 3، فسيكون تاريخ الدفع في 23 من كل شهر، أما الذين ينتهي حسابهم بـ 4 أو 5، فسيكون تاريخ الدفع في 24 من كل شهر، أما الذين ينتهي حسابهم بـ 6 أو 7، فان تاريخ الدفع سيتم يوم 25 من كل شهر، وأخيرًا أولئك الذين ينتهي حسابهم بـ 8 أو 9، فان تاريخ الدفع سيكون في 26 من كل شهر.