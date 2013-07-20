السيد جراد يشرف على مراسم توزيع 1607 مسكن

وكانت أكبر حصة من الوحدات السكنية التي وزعت خلال هذه المراسم والمقدرة بنحو 1.200 وحدة، تتعلق بالمكتتبين ببرامج الوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن (عدل)، حسبما أوضحته مصالح الولاية.
كما شهدت هذه المراسم تسليم المفاتيح للمستفيدين من 307 مسكن عمومي إيجاري إضافة إلى 100 مسكن ترقوي مدعم.
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وفي نفس السياق، تم تسليم 20 قرارا للاستفادة من إعانات للبناء الريفي للمعنيين.
وكان لقطاع التربية نصيب من زيارة السيد جراد وذلك من خلال استلام ضمن هذه المراسم، 20 حافلة للنقل المدرسي موجهة لفائدة مختلف بلديات الولاية.
من جهته، حظي الديوان الوطني للتطهير بعشر شاحنات لصرف المياه لتمكينه من تحسين أدائه وجعله أكثر فعالية، كما قال مسؤولو الديوان الذين استحسنوا هذه المبادرة.