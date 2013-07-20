تمديد آجال المشاركة في مسابقة أفضل طابع بريدي يخلد إسترجاع رفات شهداء المقاومة -

السيد براقي يبحث سبل تنسيق التعاون مع الوكالة الوطنية للتعاون الدولي -

المدير العام للأمن الوطني يدشن عدة هياكل للشرطة بوهران -

الوزير الأول يؤكد على ضرورة تشجيع الاستثمار في الفلاحة وإعطاءها مكانتها التي تستحقها -

كوفيد-19: الشروع قريبا في إنتاج مليوني قناع شهريا بالجزائر من نوع أف.أف.بي -

بن زيان: كل الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا ستكون مضمونة خلال الدخول الجامعي القادم -

السيد جراد يشرف على مراسم توزيع 1607 مسكن -

شركة سيال تدعو زبائنها لتسديد 7ر18 مليار دج من الديون -

خنشلة: تنصيب العميد أول للشرطة محمد بغداد على رأس أمن الولاية -

الجزائر: نحو رفع تحفظات الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم على مركب الرويبة لاحتضان المنافسات القارية -

الوزير الأول يتفقد الحي السكني الجديد 1.200 سكن عدل بسيدي بلعباس -

كوفيد-19 : الرئيس تبون يأمر بتنصيب لجنة لتقييم الانعكاسات على الاقتصاد الوطني -

تدمير ثلاثة مخابئ للإرهابيين وقنبلة تقليدية الصنع بالمدية وبومرداس -

كوفيد -19: تمديد أجل اكتتاب التصريح التقديري للضريبة الجزافية الوحيدة إلى 16 أوت المقبل -

الرئيس تبون يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي فلاديمير بوتين -

جراد يشرف بسيدي بلعباس على تشغيل شبكة الغاز الطبيعي بقرية جواهر ببلدية سيدي لحسن -

كورونا: تعديل مواقيت الحجر المنزلي الجزئي على مستوى 9 بلديات بولاية بسكرة -

تنصيب اللواء تلمساني قائدا جديدا للناحية العسكرية الرابعة خلفا للفقيد اللواء علايمية -

الرئيس تبون يأمر بتسريع دخول 40 وحدة صيدلانية جديدة حيز الانتاج -