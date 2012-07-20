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حوادث المرور: اصابة 107 شخص بجروح خلال ال24 ساعة الأخيرة

  أدرج يـوم : الأحد, 12 تموز/يوليو 2020 13:03     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرات

الجزائر -أصيب 107 شخص بجروح متفاوتة الخطورة في عدة حوادث مرورية عبر مختلف مناطق الوطن خلال ال24 ساعة الأخيرة من دون تسجيل أي حالة وفاة, حسب ما أورده يوم الأحد بيان لمصالح الحماية المدنية.

من جهة أخرى, تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية إليزي لانتشال جثة شخص يبلغ من العمر 24 سنة توفي غرقا في بركة مائية في المكان المسمى تيكوباوين ببلدية جانت.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19, قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني ب67 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 10 ولايات مست 44 بلدية تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام ب70 عملية تعقيم عبر 10 ولايات مست 36 بلدية، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وأضاف المصدر ذاته أن المديرية العامة للحماية المدنية خصصت لهاتين العمليتين 331 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 50 سيارة إسعاف و 55 شاحنة بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية مكان للإقامة موجه للحجر الصحي بولاية الجزائر.

وأما فيما يتعلق بجهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية تم تسجيل 29 حريقا لمختلف أنواع الغطاء النباتي، نجمت عنها خسائر تتمثل في 75 هكتار من الغابات، 6 هكتارات من أدغال، 112 هكتار من الحشائش، 45 هكتار من القمح، 1.300 حزمة تبن ، 1.090 شجرة مثمرة و 106 نخلة.

و أوضح البيان أن التدخل السريع لوحدات الحماية سمح بإخماد الحرائق ومنع انتشارها للمحاصيل الأخرى وكذا إنقاد مساحة مهمة من الغطاء النباتي مقدرة بمئات الهكتارات.

آخر تعديل على الأحد, 12 تموز/يوليو 2020 13:10
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حوادث المرور: اصابة 107 شخص بجروح خلال ال24 ساعة الأخيرة
  أدرج يـوم : الأحد, 12 تموز/يوليو 2020 13:03     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرة   شارك

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