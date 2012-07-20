حوادث المرور: اصابة 107 شخص بجروح خلال ال24 ساعة الأخيرة

كوفيد-19: بن بوزيد يشدد على ضرورة التكفل أفضل بالمواطن -

سباحة: الجزائري جواد سيود ينضم الى نادي أولمبيك نيس -

الرئيس تبون يترأس مجلسا للوزراء حول الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي -

القبض على ارهابي بعين أمقل بتمنراست -

ضرورة اعتماد برامج بيداغوجية حديثة للتكفل بالمصابين باضطراب التوحد -

ايقاف عنصري (02) دعم للجماعات الارهابية بتمنراست (وزارة الدفاع) -

مالي: رئيس الوزراء يتعهد بتشكيل حكومة انفتاح -

اللاجئون الصحراويون: الاتحاد الأوروبي فند قطعا التحويل المزعوم للمساعدات الإنسانية -

مقتل المحامية طرافي ياسمين: إيداع المشتبه فيهم الثلاثة الحبس المؤقت -

كوفيد-19 : إطلاق حملة وطنية شاملة لتحسيس المواطنين الأسبوع المقبل -

إغلاق الشواطئ يزيد من الضغط على الفضاءات الغابية و يرفع من مخاطر الحرائق -

بوقدوم: الجزائر تولي كل الاهتمام للملف المالي في إطار رئاستها للجنة متابعة و تنفيذ اتفاق السلام -

كوفيد-19 : بلجود يدعو الولاة إلى إيجاد ميكانيزمات عملية لتنفيذ التدابير الوقائية الجديدة -

الشلف: الإطاحة بشبكة محلية لترويج المؤثرات العقلية بوادي الفضة -

كوفيد-19: وزارة الاتصال تحذر من التضليل الإعلامي وخطاب التهويل -

كورونا: مديرية الصحة لسطيف تنفي ما نقلته صحيفة ليبرتي عن عدد الوفيات في الولاية -

مجلة الجيش: المعركة التي تخوضها الجزائر اليوم لا تقل أهمية عن معركة التحرير بالأمس -

كوفيد-19: ضمان التموين بمختلف السلع الاساسية للولايات المعنية باجراءات عدم التنقل -

بوقدوم: التاريخ المشترك والمصير الواحد لشعوب المنطقة يملي التمسك ببناء اتحاد المغرب العربي -