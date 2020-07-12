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مقتل المحامية طرافي ياسمين: إيداع المشتبه فيهم الثلاثة الحبس المؤقت

  أدرج يـوم : الأحد, 12 تموز/يوليو 2020 08:30     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 29 مرات
مقتل المحامية طرافي ياسمين: إيداع المشتبه فيهم الثلاثة الحبس المؤقت

البويرة- تم يوم السبت إيداع ثلاثة أشخاص مشتبه في تورطهم في مقتل المحامية الشابة ياسمين طرافي بعين بسام (غرب البويرة) الحبس المؤقت في انتظار استكمال التحقيق، حسبما أكده لوأج وكيل الجمهورية لدى محكمة عين بسام، غماري عبد الله.

وتم تقديم المشتبه فيهم الثلاثة البالغة أعمارهم 23 و 29 و32 سنة بعد ظهر اليوم السبت أمام قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت لمتابعتهم بتهمتي "تكوين مجموعة أشرار لارتكاب جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد" و "محاولة التعدي على العرض بالعنف".

كما أكد وكيل الجمهورية بذات المحكمة أن التحقيق متواصل لكشف الملابسات الحقيقية للجريمة.

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ويذكر أن المحامية ياسمين طرافي وجدت يوم الاثنين الفارط ميتة في سيارة بعدما كانت متجهة نحو عين بسام. كما تم التعدي على سائق السيارة الذي نقل إلى مستشفى عين بسام.

آخر تعديل على الأحد, 12 تموز/يوليو 2020 08:55
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مقتل المحامية طرافي ياسمين: إيداع المشتبه فيهم الثلاثة الحبس المؤقت
  أدرج يـوم : الأحد, 12 تموز/يوليو 2020 08:30     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 29 مرة   شارك

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