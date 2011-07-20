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حوادث المرور: وفاة خمسة أشخاص واصابة أزيد من 300 اخرين بجروح خلال ال 48 ساعة الماضية

  أدرج يـوم : السبت, 11 تموز/يوليو 2020 12:36     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرات
حوادث المرور: وفاة خمسة أشخاص واصابة أزيد من 300 اخرين بجروح خلال ال 48 ساعة الماضية

الجزائر - لقي خمسة أشخاص حتفهم وأصيب 347 اخرون بجروح متفاوتة الخطورة اثر 267 تدخل لوحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة ما بين 9 و11 يوليو الجاري في عدة ولايات من الوطن- كما أفاد يوم السبت بيان لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات البيان أن أثقل حصيلة لهذه الحوادث سجلت بولاية الجزائر بوفاة 01 شخص و اصابة 17 اخرين بجروح تلقوا الإسعافات في مكان الحوادث ثم تم نقلهم لمختلف المراكز الصحية المحلية.

فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 221 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 48 ولاية مست (178 بلدية) تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الإجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 205 عملية تعقيم عبر 48 ولاية مست (127 بلدية)، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع .

ولهذا الغرض خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 520 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 93 سيارة إسعاف و 63 شاحنة بالإضافة إلى و ضع أجهزة أمنية لتغطية 01 مكان للإقامة موجه للحجر الصحي بولاية الجزائر.

أما فيما يتعلق بجهاز مكافحة حرائق الغابات و المحاصيل الزراعية تم تسجيل 77 حريقا لمختلف أنواع الغطاء النباتي (20 حريق غابة، 16 أدغال، 32 أحراش  و 09 حرائق محاصيل زراعية)، نجمت عنها خسائر تتمثل في 153 هكتار من الغابات، 106 هكتار من أدغال، 215 هكتار من الحشائش، 08 هكتار من القمح، 05 هكتار من القمح، 2120 حزمة تبن، 1954 شجرة مثمرة و 107 نخلة.

في حين سمح التدخل السريع لوحدات الحماية بإخماد الحرائق ومنع انتشارها للمحاصيل الأخرى وكذا إنقاد مساحة مهمة من الغطاء النباتي مقدرة بمئات الهكتارات.

من جهة أخرى، تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة لإنتشال جثة مراهق يبلغ 15 سنة من عمره توفي غرقا في سد (بوسيابة) في المكان المسمى لغديرة ببلدية الولجة بوبلوط.

كما تدخلت نفس الوحدات لولاية عين تموشنت لتحويل جثتي 02 طفلتين متوفيتين متسممتين بغاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من سخان الحمام داخل منزلهما، الكائن بحي قاريطة ببلدية بوزجار-- يضيف بيان الحماية المدنية.

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حوادث المرور: وفاة خمسة أشخاص واصابة أزيد من 300 اخرين بجروح خلال ال 48 ساعة الماضية
  أدرج يـوم : السبت, 11 تموز/يوليو 2020 12:36     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرة   شارك

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