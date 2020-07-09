كوفيد-19: رئيس الجمهورية يترأس جلسة عمل لدراسة الوضعية الصحية في البلاد -

كوفيد-19: عدة إجراءات للإبقاء على الوضع تحت السيطرة -

التعاون الثنائي: وزير المالية يتحادث مع سفير كندا -

كرة القدم/استئناف المنافسة: رئيس شبيبة القبائل يدعو الفاف الى اتخاذ قرار نهائي -

صندوق دعم الصادرات: معالجة أزيد من 8.600 تعويض ما بين 2016 و 2019 -

الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي -

اعتماد مجلس الأمن الدولي رسالة للرئيس غالي كوثيقة رسمية من وثائقه يثر حفيظة النظام المغربي -

وزير التربية يشارك في الدورة ال25 للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم -

إفتتاح المدارس القرآنية الافتراضية الصيفية والمخيم القرآني الإلكتروني -

إتفاقية تعاون بين التلفزيون الجزائري ومعهد فنون العرض والسمعي البصري -

كوفيد-19: حجر جزئي على 10 بلديات بتيبازة من الساعة 13 إلى 5 صباحا ابتداء من الجمعة -

تسليم جسر حوش مسعودي (المدية): أي تأخير اضافي لن يتم التساهل بشأنه -

وزير الشؤون الخارجية يقوم بزيارة لإيطاليا -

حرائق الغابات: إتلاف أكثر من 1.888 هكتار في ظرف أسبوع واحد -

سكن ترقوي عمومي: سحب شهادات التخصيص لموقع 2.000 وحدة بسيدي عبد الله بداية من الأحد المقبل -

كوفيد-19: حان الوقت لتحديد مسؤوليات الجميع -

مرض التوحد: ضرورة اعتماد استراتيجية وطنية متعددة القطاعات -

كوفيد-19: حجر منزلي جزئي على كل بلديات ورقلة من الساعة 17 مساء إلى 5 صباحا ابتداء من السبت -

كورونا: 460 إصابة جديدة, 308 حالة شفاء و 10 وفيات في الجزائر خلال ال 24 ساعة الأخيرة -