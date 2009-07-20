حوادث المرور: وفاة 5 أشخاص واصابة 172 آخرين بجروح خلال ال24 ساعة الاخيرة

الجزائر - لقي 5 أشخاص حتفهم و أصيب 172 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في عدة حوادث مرور سجلت عبر مختلف مناطق الوطن خلال ال24 ساعة الأخيرة، حسب ما أوردته اليوم الخميس حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية سطيف بوفاة شخصين (2) واصابة اثنين (2) آخرين بجروح على اثر اصطدام بين شاحنة وسيارة من الوزن الخفيف على الطريق الولائي رقم 10 ببلدية الرصفة، دائرة احمد باي، حيث تم نقل الضحايا الى مستشفى عين ولمان.

من جهة أخرى، تدخلت ذات المصالح على اثر وفاة شخصين (2) غرقا. ويتعلق الأمر بمراهق يبلغ من العمر 17 سنة توفي غرقا بشاطئ الجنانة بولاية جيجل وكذا شخص يبلغ من العمر 26 سنة توفي غرقا في بركة مائية بالمكان المسمى المنطيقة الصناعية ببلدية ودائرة المقرن (ولاية الوادي).

وفيما يتعلق بجهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، سجلت نفس المصالح في نفس الفترة 42 حريقا لمختلف أنواع الغطاء النباتي نجمت عنها خسائر تتمثل في 45 هكتارا من الغابات، 25 هكتارا من أدغال، 66 هكتارا من الحشائش، 05 هكتار من القمح، 2.980 حزمة تبن و 6.683 شجرة مثمرة، في حين سمح التدخل السريع لوحدات الحماية بإخماد الحرائق ومنع انتشارها.

وعلى صعيد آخر، وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا، قامت وحدات الحماية المدنية خلال ال24 ساعة الأخيرة عبر كافة التراب الوطني ب125 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 21 ولاية مست 82 بلدية تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الإجتماعي، بالاضافة الى القيام ب114 عملية تعقيم عبر 21 ولاية مست 68 بلدية من منشآت وهياكل عمومية، خاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وأضاف المصدر ذاته أن المديرية العامة للحماية المدنية خصصت لهاتين العمليتين 608 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 101 سيارة إسعاف و 56 شاحنة، بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية 5 أماكن للإقامة موجهة للحجر الصحي بولايتي الجزائر واليزي.