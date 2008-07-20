حوادث المرور : 5 قتلى و 299 جريحا خلال أسبوع بالمناطق الحضرية

و أوضح المصدر ذاته أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت الحصيلة الجديدة ارتفاعا في عدد حوادث المرور بـ (+12) حادث، و انخفاضا في عدد الجرحى بـ (-41) جريح، و انخفاضا في عدد الوفيات بـ(-04) حالات.
و تشير المعطيات ذات الصلة، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95 %، نتيجة عدم احترام قانون المرور.
في هذا الإطار, تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، حفاظا على سلامة الجميع, كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات 24 سا/24 سا.