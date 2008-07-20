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حوادث المرور : 5 قتلى و 299 جريحا خلال أسبوع بالمناطق الحضرية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 تموز/يوليو 2020 17:40     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرات
حوادث المرور : 5 قتلى و 299 جريحا خلال أسبوع بالمناطق الحضرية

الجزائر - لقي خمسة (5) أشخاص حتفهم وجرح 299 آخرين في 259 حادث مرور جسماني سجل على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 30 جوان  إلى 06 جويلية الجاري, حسب ما أفاد به الأربعاء بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

و أوضح المصدر ذاته أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت الحصيلة الجديدة ارتفاعا في عدد حوادث المرور بـ (+12) حادث، و انخفاضا في عدد الجرحى بـ (-41) جريح، و انخفاضا في عدد الوفيات بـ(-04) حالات.

و تشير المعطيات ذات الصلة، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95 %، نتيجة عدم احترام قانون المرور.

في هذا الإطار, تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، حفاظا على سلامة الجميع, كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات 24 سا/24 سا.

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حوادث المرور : 5 قتلى و 299 جريحا خلال أسبوع بالمناطق الحضرية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 تموز/يوليو 2020 17:40     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرة   شارك

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