تبسة: عملية تطوعية لخياطة 30 ألف كمامة واقية لفائدة طلبة الجامعة

وأوضح ذات المسؤول لوأج أن خياطة الكمامات الواقية انطلقت يوم السبت الماضي عبر 7 إقامات جامعية بهدف توفير مخزون للطلبة سواء المقيمين أو غير المقيمين بالإقامات والذين يزاولون دراستهم بجامعة العربي التبسي، تحسبا لعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة, حسبما ورد في تصريحات أدلى بها مؤخرا وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وقد لاقت هذه المبادرة التطوعية انخراطا واسعا من طرف العاملات بالإقامات الجامعية إضافة إلى تسجيل رغبة لدى الطالبات -حسبما عبروا عنه في تعليقات عديدة عبر صفحة مديرية الخدمات الجامعية على موقع فايسبوك- للمشاركة وخياطة الكمامات التي تعتبر وسيلة ناجعة للحماية من انتقال عدوى كوفيد-19 ,حسبما ذكره ذات المسؤول.
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وبخصوص المواد الأولية المتمثلة في القماش والمطاط، كشف السيد سعدي أن مديرية الخدمات الجامعية لولاية تبسة تلقت عدة تبرعات من محسنين ورجال أعمال وجمعيات خيرية لخياطة الكمامات إلى جانب عدة تسهيلات من طرف مديرية التجارة.