حوادث المرور: وفاة 20 شخصا وإصابة أزيد من 1300 آخرين بجروح خلال الأسبوع الماضي

وأشار المصدر إلى أن أثقل حصـيلة سجلت في ولاية سطيف مع وفاة ثلاثة أشخاص وجرح 50 آخرين تم إسعافهم و تحويلهـم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 42 حادث مرور.
من جهة أخرى قامت وحدات الحماية المدنية بـ 3697 تدخل من أجل إخماد 2976 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة.
أما فيما يخص العمليات المختلفة فقد قامت وحدات الحماية المدنية بـ 6517 تدخل فـي نفس الفترة لتغطية 5920 عملية إسعاف و إنقاذ أشخاص في خطر.
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وفيما يتعلق بنشاطات الوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 896 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 48 ولاية ، تحثهم وتذكرهم على احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 613 عملية تعقيم عامة عبر 48 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة مجمعات سكنية وشوارع.
وخصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين العمليتين 4663 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، بالإضافة إلى 670 سيارة إسعاف و 455 شاحنة مضخة يضيف ذات البيان.