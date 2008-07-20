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حوادث المرور: وفاة 20 شخصا وإصابة أزيد من 1300 آخرين بجروح خلال الأسبوع الماضي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 تموز/يوليو 2020 12:57     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 0 مرات
حوادث المرور: وفاة 20 شخصا وإصابة أزيد من 1300 آخرين بجروح خلال الأسبوع الماضي

الجزائر - لقي 20 شخصا حتفهم وأصيب 1326 آخرون بجروح في 1154 حادث مروري تم تسجيله اثر قيام وحدات الحماية المدنية بـ 2073  خلال الفترة الممتدة ما بين 28 يونيو و 04 يوليو الحالي، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان من مصالح الحماية المدنية.

وأشار المصدر إلى أن أثقل حصـيلة سجلت في ولاية سطيف مع وفاة ثلاثة أشخاص وجرح 50 آخرين تم إسعافهم و تحويلهـم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 42 حادث مرور.

من جهة أخرى قامت وحدات الحماية المدنية بـ 3697 تدخل من أجل إخماد 2976 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة.

أما فيما يخص العمليات المختلفة فقد قامت وحدات الحماية المدنية بـ 6517 تدخل فـي نفس الفترة لتغطية 5920 عملية إسعاف و إنقاذ أشخاص في خطر.

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وفيما يتعلق بنشاطات الوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 896 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 48 ولاية ، تحثهم وتذكرهم على احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 613 عملية تعقيم عامة عبر 48 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة مجمعات سكنية وشوارع.

وخصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين العمليتين 4663 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، بالإضافة إلى 670 سيارة إسعاف و 455 شاحنة مضخة يضيف ذات البيان.

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حوادث المرور: وفاة 20 شخصا وإصابة أزيد من 1300 آخرين بجروح خلال الأسبوع الماضي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 تموز/يوليو 2020 12:57     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 0 مرة   شارك

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