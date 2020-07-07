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البويرة: توقيف ثلاثة اشخاص يشتبه في ضلوعهم في مقتل محامية شابة بعين بسام

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 تموز/يوليو 2020 19:35     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 18 مرات

البويرة - تم توقيف ثلاثة اشخاص يشتبه في ضلوعهم في مقتل المحامية الشابة طرافي ياسمين، الاثنين، والتحقيق ما زال جاريا للكشف عن التفاصيل الدقيقة لهذه الجريمة, حسبما أوضح لوأج وكيل الجمهورية لدى محكمة عين بسام (غرب البويرة) عبد الله غوماري.

وتم العثور على المحامية المتربصة بمحكمة البويرة, الشابة طرافي ياسمين البالغة من العمر 28 سنة, متوفية داخل السيارة التي كانت تقلها نحو عين بسام, في حين ان السائق (ك.أ) الذي جرح فقد كان فاقدا للوعي.

وتم العثور على السيارة متوقفة على حافة الطريق الوطني رقم 18 الرابط بين عين بسام و بئرغبالو. وتم نقل جثة الضحية والجريح الى المستشفى المحلي لعين بسام", حسبما أكد لواج وكيل الجمهورية.

وأوضح وكيل الجمهورية ان "العناصر الأولى للتحقيق مكنت من توقيف ثلاثة اشخاص تتراوح اعمارهم بين 23 و32 سنة. والتحقيق ما زال متواصلا لمعرفة جميع التفاصيل وظروف هذه الجريمة".

من جهتها نددت رئيسة نقابة محاميي مجلس قضاء البويرة السيدة وافية سيدهوم "بهذه الجريمة الشنعاء", مؤكدة ان التحقيق سيكشف عن كامل الحقيقة حول هذه القضية.

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البويرة: توقيف ثلاثة اشخاص يشتبه في ضلوعهم في مقتل محامية شابة بعين بسام
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 تموز/يوليو 2020 19:35     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 18 مرة   شارك

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