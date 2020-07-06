الجزائر العاصمة: حريق يلتهم حافلة لنقل المسافرين بالسحاولة دون تسجيل ضحايا

الجزائر - شب حريق يوم الاثنين في بحافلة لنقل المسافرين تابعة لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر (ايتوزا) على مستوى بلدية السحاولة دون تسجيل أي ضحايا, حسبما علم لدى المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر.

وأوضح الملازم أول خالد بن خلف الله في تصريح ل/واج أن أعوان الحماية المدنية الولائية تدخلوا صبيحة اليوم لإخماد حريق شب بحافلة لنقل المسافرين تابعة لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر (ايتوزا) تعمل على خط السحاولة وذلك بطريق السحاولة اتجاه الدويرة حيث تفحمت الحافلة بنسبة تتجاوز 90 بالمائة و لحسن الحظ لم تسجل أي ضحايا".

وأضاف المصدر أن أسباب الحريق تبقى مجهولة في انتظار ما ستسفر عنه نتائج تحريات مصالح الأمن.

وأشار في ذات الصدد أن مصالح الحماية المدنية تدخلت من خلال تسخير شاحنتي إطفاء مجهزة و سيارة إسعاف تحسبا لأي طارئ.