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كوفيد-19: وزارة الفلاحة تكرم المهندسين الزراعيين المشاركين في العمليات التضامنية

  أدرج يـوم : الأحد, 05 تموز/يوليو 2020 19:44     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرات
كوفيد-19: وزارة الفلاحة تكرم المهندسين الزراعيين المشاركين في العمليات التضامنية

الجزائر- قامت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية, بمناسبة الذكرى ال58 المزدوجة لعيدي الاستقلال و الشباب, بتكريم المهندسين الزراعيين على مشاركتهم في العمليات التضامنية في اطار دعم جهود الدولة لمجابهة وباء كورونا, حسب ما أفاد به يوم الأحد بيان للوزارة.

و جاء في البيان الذي نشرته الوزارة على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك '' بمناسبة الذكرى 58المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب وبرعاية كريمة من السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية تم يوم السبت 4 يوليو, بمقر الغرفة الوطنية للفلاحة بالجزائر العاصمة, تنظيم احتفالية على شرف المهندسين الزراعيين ممثلي 12 ولاية ممن ساهموا وشاركوا في العمليات التضامنية وتقديم المساعدات في إطار دعم جهود الدولة لمجابهة وباء كورونا''.

و تم بهذه المناسبة التنويه والإشادة بكل ما يبذله المهندسون في الميدان من أجل تطوير قطاع الزراعة و''ضرورة الشد على يد هاته الفئة من الإطارات صمام أمان هذا القطاع الحساس''.

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كما تم التنويه'' بالمستوى الراقي والأداء المتميز الذي اظهره المهندسون في الوقوف وقفة رجل واحد حماية وخدمة للعباد والبلاد''.

و حضر حفل التكريم المفتش العام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية, ممثلا عن السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية, الى جانب عدة إطارات ومسؤولين من عدة قطاعات ممثلة عن وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية و الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي و الكتب الوطني للدراسات في الهندسة الريفية و المعهد الوطني للأبحاث الزراعية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والغرفة الوطنية للفلاحة والمعهد الوطني للزراعات الواسعة الى جانب ممثلين عن بعض جمعيات المجتمع المدني.

آخر تعديل على الأحد, 05 تموز/يوليو 2020 19:50
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كوفيد-19: وزارة الفلاحة تكرم المهندسين الزراعيين المشاركين في العمليات التضامنية
  أدرج يـوم : الأحد, 05 تموز/يوليو 2020 19:44     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرة   شارك

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