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قسنطينة: توقيف مروج فيديو يسيء للمركز الاستشفائي الجامعي

  أدرج يـوم : السبت, 04 تموز/يوليو 2020 19:33     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 19 مرات
قسنطينة: توقيف مروج فيديو يسيء للمركز الاستشفائي الجامعي

قسنطينة - أوقفت مصالح الأمن لولاية قسنطينة يوم السبت شخصا يروج بمواقع التواصل الاجتماعي لفيديو يبين "وجود صناديق لحفظ الجثث بالمركز ألاستشفائي الجامعي لقسنطينة زاعما أن بها جثث ومخزنة تحت الشمس", حسب ما علم من ذات المؤسسة الأمنية.

وقد تم تقديم الموقوف للعدالة بتهمة "نشر وترويج لأخبار مغرضة من شأنها المساس بالأمن العموم عبر منصة التواصل الاجتماعي", حيث صدر في حقه أمرا بالإيداع.

وأكدت المديرية العامة للمركز ألاستشفائي الجامعي لقسنطينة في بيان -- تسلمت "وأج" نسخة منه -- أنه "وبعد التحقيق تبين أن الغرض من الفيديو هو الإساءة للمؤسسة وتغليط الرأي العام, وأن ناشر الفيديو جاء خصيصا للقيام بتصوير الفيديو محاولا جر أهالي ومرافقي المعنيين إلى التذمر والتجمهر داخل المؤسسة, وأن الصناديق كانت فارغة ومخزنة في ساحة المصلحة لاستعمالها عند الحاجة".

وقامت إدارة المركز ألاستشفائي الجامعي, حسب نص البيان, بإيداع شكوى لدى مصالح الأمن من أجل الكشف عن أصحاب النوايا السيئة وتقديمهم للعدالة, مستنكرة الحملة التي تتعرض لها على موقع التواصل الاجتماعي, فاسبوك.

آخر تعديل على السبت, 04 تموز/يوليو 2020 20:14
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قسنطينة: توقيف مروج فيديو يسيء للمركز الاستشفائي الجامعي
  أدرج يـوم : السبت, 04 تموز/يوليو 2020 19:33     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 19 مرة   شارك

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