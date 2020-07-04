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وهران : جمعيات ولجان أحياء جديدة تستلم اعتماداتها

  أدرج يـوم : السبت, 04 تموز/يوليو 2020 19:03     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 17 مرات
وهران : جمعيات ولجان أحياء جديدة تستلم اعتماداتها

وهران - استفادت زهاء 58 جمعية ولجنة أحياء منبثقة من مختلف بلديات وهران اليوم السبت من اعتمادها في إطار مبادرة وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم الهادفة إلى تسهيل إجراءات إنشاء الجمعيات ذات المنفعة العمومية.

وشاركت هذه الجمعيات في مختلف الحملات التحسيسية ضد خطر تفشي جائحة فيروس كورونا وساهمت في مساعدة السكان، سيما القاطنين في المناطق المعزولة.

وجرت مراسيم تسليم الاعتمادات، التي تزامنت مع الاحتفالات المخلدة للذكرى المزدوجة للاستقلال والشباب، بحضور والي وهران والسلطات المحلية، حيث استغل الوالي، عبد القادر جلاوي، الفرصة لدعوة المواطنين لترسيخ قيم المواطنة.

واستلم بالمناسبة ممثلو الجمعيات عددا من الأقنعة الواقية والرايات الوطنية لتوزيعها على المواطنين. وحسب المدير المحلي للتنظيم والإدارة العامة، من المقرر منح اعتمادات أخرى لصالح 280 جمعية ما بين لجان أحياء وجمعيات خيرية.

وانتقل بعدها والي وهران إلى نهج ''الأسدين'' ببئر الجير، لإطلاق عملية واسعة لتعقيم أحياء هذه البلدية، سيما تلك الواقعة بسيدي البشير، والمجمع السكني الجديد ببلقايد، وحي النور وإيسطو. وتأتي هذه العملية الرابعة من نوعها حيث يتم القيام بها في إطار التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، اذ سخرت لها إمكانيات مادية وبشرية معتبرة.

 

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وهران : جمعيات ولجان أحياء جديدة تستلم اعتماداتها
  أدرج يـوم : السبت, 04 تموز/يوليو 2020 19:03     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 17 مرة   شارك

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