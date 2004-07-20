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أمن ولاية الجزائر يحجز أكثر من 1.500 مؤثر عقلي

  أدرج يـوم : السبت, 04 تموز/يوليو 2020 18:10     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 15 مرات
أمن ولاية الجزائر يحجز أكثر من 1.500 مؤثر عقلي

الجزائر - حجزت مصالح أمن ولاية الجزائر 1.560 قرص مهلوس في قضية الاتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية، إذ تمكنت من توقيف مشتبه فيهما في حالة تلبس كانا بصدد عقد صفقة بيع بينهما، حسبما جاء اليوم السبت في بيان لذات السلك الأمني.

وأوضح البيان أن "قضية الحال عالجتها فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الادارية لحسين داي، إثر ورود معلومة مؤكدة مفادها عزم شخص مسبوق قضائيا القيام بابرام صفقة بيع للمؤثرات العقلية لشخص آخر، مع تحديد جيد لأوصافهما، وذلك على مستوى مدخل شارع محمد بلوزداد".

وأضاف البيان أنه "استغلالا لتلك المعلومة تم وضع خطة محكمة للترصد للمشتبه فيهما أين تم معاينة شخصين تنطبق عليهما الأوصاف التي وردت في المعلومة، أحدهما يحمل كيسا بلاستيكيا، ليتم الإيقاع بهما في حالة تلبس، حيث وبعد تفتيش الكيس تم العثور بداخله على 8 علب لحبوب ملهوسة من نوع برقابالين قدرت ب 1.560 قرص".

وبعد استكمال كل الاجراءات القانونية في هذا الشأن، تم تقديم الأطراف أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا التي أمرت بإيداع المشتبه فيهما رهن الحبس المؤقت، حسب ذات المصدر.

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أمن ولاية الجزائر يحجز أكثر من 1.500 مؤثر عقلي
  أدرج يـوم : السبت, 04 تموز/يوليو 2020 18:10     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 15 مرة   شارك

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