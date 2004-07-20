حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 357 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة

وأوضح نفس المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية عين الدفلى بوفاة 03 أشخاص على اثر حادثي (2) مرور.
وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا, قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 93 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين تحثهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي, بالإضافة إلى القيام بـ 60 عملية تعقيم عبر 11 ولاية مست 63 بلدية من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.
وقد خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين العمليتين 472 عون حماية مدنية بمختلف الرتب, 71 سيارة إسعاف و49 شاحنة, بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية 04 أماكن للإقامة موجهة للحجر الصحي بولايتي الجزائر وإليزي.
وفيما يتعلق بجهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية, فقد تم تسجيل 43 حريقا مست مختلف أنواع الغطاء النباتي نجمت عنها خسائر تتمثل في 123 هكتار من الغابات, 83 هكتار من أدغال, 65 هكتار من الحشائش 19 هكتار من القمح, 1310 حزمة تبن, 603 شجرة مثمرة, في حين سمح التدخل السريع لوحدات الحماية بإخماد الحرائق ومنع انتشارها.
للإشارة, تدخلت مصالح الحماية المدنية على اثر وفاة 08 أشخاص غرقا, منها حالتا (2) وفاة غرقا سجلت على مستوى البحر بكل من وهران وعين تموشنت و 06 حالات وفاة غرقا بالمجمعات المائية بكل من البويرة, عين الدفلى, تمنراست, تبسة والمدية.