Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 357 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة

  أدرج يـوم : السبت, 04 تموز/يوليو 2020 13:25     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 8 مرات

الجزائر- لقي 10 أشخاص حتفهم وأصيب 357 آخرون بجروح مختلفة في عدة حوادث مرور تم تسجيلها عبر ولايات الوطن خلال ال48 ساعة الأخيرة, حسب ما أفادت به يوم السبت حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح نفس المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية عين الدفلى بوفاة 03 أشخاص على اثر حادثي (2) مرور.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا, قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 93 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين تحثهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي, بالإضافة إلى القيام بـ 60 عملية تعقيم عبر 11 ولاية مست 63 بلدية من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وقد خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين العمليتين 472 عون حماية مدنية بمختلف الرتب, 71 سيارة إسعاف و49 شاحنة, بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية 04 أماكن للإقامة موجهة للحجر الصحي بولايتي الجزائر وإليزي.

وفيما يتعلق بجهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية, فقد تم تسجيل 43 حريقا مست مختلف أنواع الغطاء النباتي نجمت عنها خسائر تتمثل في 123 هكتار من الغابات, 83 هكتار من أدغال, 65 هكتار من الحشائش 19 هكتار من القمح, 1310 حزمة تبن, 603 شجرة مثمرة, في حين سمح التدخل السريع لوحدات الحماية بإخماد الحرائق ومنع انتشارها.

للإشارة, تدخلت مصالح الحماية المدنية على اثر وفاة 08 أشخاص غرقا, منها حالتا (2) وفاة غرقا سجلت على مستوى البحر بكل من وهران وعين تموشنت و 06 حالات وفاة غرقا بالمجمعات المائية بكل من البويرة, عين الدفلى, تمنراست, تبسة والمدية.

آخر تعديل على السبت, 04 تموز/يوليو 2020 13:30
كلـمات مفتـاحيــة :
حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 357 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة
  أدرج يـوم : السبت, 04 تموز/يوليو 2020 13:25     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.04

سكيكدة: استرجاع جمجمة الشهيد السعدي بن سعد, مجال لتعريف الخلف بتاريخ المقاومات الشعبية

20.07.04

اللجنة الوزارية للفتوى: شهداء المقاومة الذين تم استرجاع رفاتهم لا يصلى عليهم

20.07.04

عيد الاستقلال والشباب: توزيع 5 آلاف كتاب على المكتبات البلدية لوهران

20.07.04

حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 357 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة

20.07.04

الوزير الأول يشرع في زيارة عمل الى ولاية الجزائر

20.07.04

جراد يضع حجر الأساس لإنجاز أزيد من 14 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار بالعاصمة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.07.02

كرونولوجيا ملف استرجاع رفات وجماجم شهداء المقاومة الشعبية المتواجدة بفرنسا

20.06.30

غابات تيبازة: ظهور جديد للضبع المخطط بعد فقدانه منذ سنوات الثمانينات

20.07.01

إلقاء القبض على أحد أخطر بارونات المخدرات في الجزائر

20.06.29

كوفيد-19: تمديد اجراءات الحجر المنزلي الى غاية 13 يوليو القادم

20.06.29

كوفيد-19: تمديد اجراءات الحجر المنزلي الى غاية 13 يوليو

20.07.01

تعليمات صارمة لتأمين التزويد بالماء الشروب طيلة الصيف والأزمة الصحية