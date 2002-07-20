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الشلف: حجز أزيد من 6 قناطير من اللحوم البيضاء الفاسدة

  أدرج يـوم : الخميس, 02 تموز/يوليو 2020 14:52     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرات
الشلف: حجز أزيد من 6 قناطير من اللحوم البيضاء الفاسدة

الشلف - حجزت وحدات المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالشلف أزيد من 6 قناطير من اللحوم البيضاء الفاسدة كانت موجهة للاستهلاك،حسبما أفاد به يوم الخميس بيان لذات الجهاز الأمني.

وأوضح المصدر أن هذه العملية التي تمت بالتنسيق ما بين مصالح الدرك الوطني ومديرية التجارة، جاءت بناء على استغلال لمعلومات تفيد بوجود مستودع ينشط في ذبح الدجاج بطريقة غير شرعية ودون حيازته للسجل التجاري مع عدم مراعاته لشروط النظافة الصحية وحفظ المنتوج.

وأسفرت هذه العملية عن حجز 635 كلغ من اللحوم البيضاء حيث وبعد إخضاعها للمعاينة من طرف طبيب بيطري اتضح أنها غير صالحة للاستهلاك ليتم فورا حجزها وإتلافها.

كما أسفرت هذه العملية عن توقيف المشتبه فيه الذي تم اقتياده إلى مقر فرقة الدرك الوطني ومواصلة التحقيقات في هذه القضية.

آخر تعديل على الخميس, 02 تموز/يوليو 2020 15:41
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الشلف: حجز أزيد من 6 قناطير من اللحوم البيضاء الفاسدة
  أدرج يـوم : الخميس, 02 تموز/يوليو 2020 14:52     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرة   شارك

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