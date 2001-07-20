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حوادث المرور: وفاة 09 أشخاص وجرح 340 آخرين خلال أسبوع بالمناطق الحضرية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 تموز/يوليو 2020 16:35     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 15 مرات
حوادث المرور: وفاة 09 أشخاص وجرح 340 آخرين خلال أسبوع بالمناطق الحضرية

الجزائر - لقي 09 أشخاص حتفهم وجرح 340 آخرون في 247 حادث مرور جسماني سجل خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 جـوان المنصرم على مستوى المناطق الحضرية، حسب ما أورده اليوم الأربعاء بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت الحصيلة الجديدة ارتفاعا محسوسا في عدد الحوادث قدر ب12 حادث، وكذا ارتفاعا في عدد الجرحى بـ67 حالة ، في حين سجلت الوفيات انخفاضا بـحالة واحدة.

وتشير المعطيات ذات الصلة، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95%، نتيجة عدم احترام مسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق إضافة إلى العوامل الأخرى المرتبطة بالمركبة والمحيط.

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في هذا الإطار، تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، مع ضرورة احترام قانون المرور، السرعة المحددة، والمراقبة الدورية للمركبة، كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات24 سا/24 سا.

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حوادث المرور: وفاة 09 أشخاص وجرح 340 آخرين خلال أسبوع بالمناطق الحضرية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 تموز/يوليو 2020 16:35     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 15 مرة   شارك

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