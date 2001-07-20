حوادث المرور: وفاة 29 شخصا وإصابة 1419 آخرين خلال أسبوع

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت في ولاية قسنطينة بوفاة 03 أشخاص وجرح 75 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر 50 حادث مرور.
وبالنسبة للنشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد -19, فقد قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني ب 756 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين, تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي.
كما قامت ب 613 عملية تعقيم عامة عبر 48 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع, وخصصت مديرية الحماية المدنية لهاتين العمليتين 3253 عون حماية مدنية بمختلف الرتب, بالإضافة إلى 574 سيارة إسعاف و328 شاحنة مضخة.
وقامت وحدات الحماية المدنية خلال ذات الفترة, ب 3594 تدخل سمح بإخماد 2890 حريق, منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة, أما فيما يخص العمليات المختلفة فقامت ذات الوحدات ب 5940 تدخل في نفس الفترة لتغطية 5383 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر.