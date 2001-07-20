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حوادث المرور: وفاة 29 شخصا وإصابة 1419 آخرين خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 تموز/يوليو 2020 11:57     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 12 مرات
حوادث المرور: وفاة 29 شخصا وإصابة 1419 آخرين خلال أسبوع

الجزائر - لقي 29 شخصا حتفهم وجرح 1419 آخرون في 1173 حادث مرور جسماني سجل على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة ما بين 21 الى 27 يونيو الجاري, حسبما أورده الأربعاء بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت في ولاية قسنطينة بوفاة 03 أشخاص وجرح 75 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر 50 حادث مرور.

وبالنسبة للنشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد -19, فقد قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني ب 756 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين, تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي.

كما قامت ب 613 عملية تعقيم عامة عبر 48 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع, وخصصت مديرية الحماية المدنية لهاتين العمليتين 3253 عون حماية مدنية بمختلف الرتب, بالإضافة إلى 574 سيارة إسعاف و328 شاحنة مضخة.

وقامت وحدات الحماية المدنية خلال ذات الفترة, ب 3594 تدخل سمح بإخماد 2890 حريق, منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة, أما فيما يخص العمليات المختلفة فقامت ذات الوحدات ب 5940 تدخل في نفس الفترة لتغطية 5383 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر.

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حوادث المرور: وفاة 29 شخصا وإصابة 1419 آخرين خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 تموز/يوليو 2020 11:57     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 12 مرة   شارك

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