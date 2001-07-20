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أونيسي يشدد على الصرامة في تطبيق إجراءات مكافحة كوفيد-19

  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 تموز/يوليو 2020 09:57     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 24 مرات
أونيسي يشدد على الصرامة في تطبيق إجراءات مكافحة كوفيد-19

باتنة - شدد المدير العام للأمن الوطني خليفة أونيسي الثلاثاء بباتنة على "ضرورة انتهاج الصرامة في تطبيق الإجراءات والتدابير المتعلقة بمحاربة كوفيد-19.

و قال المدير العام خلال تدشينه للمقر الجديد لأمن الولاية بحي المنظر الجميل بعاصمة الولاية: "إنها رسالة أوجهها لكل ولايات الوطن على حد سواء".

و بعد أن اعتبر ذلك "قضية وطنية", اضاف المدير العام للأمن الوطن بأن السلطات العمومية أعطت تعليمات يستوجب تطبيقها محذرا في ذات السياق من الإهمال في تطبيق هذه الإجراءات الذي قد يؤدي- حسبه- إلى انتقال العدوى وتفشي أكثر للفيروس.

وأقد أشرف ذات المسؤول على تدشين 7 مقرات للشرطة أنجزت بالولاية لتدعيم التغطية الأمنية لصالح المواطن و ضمانا لأمنه وممتلكاته.

و يتعلق الأمر في هذا الخصوص بمقر جديد لأمن الولاية ومجمع لمصالح الشرطة بمدينة باتنة يضم الأمن الحضري السابع وفرقة للبحث والتدخل ومصلحة لشرطة البيئة والعمران و مقرات أمن دوائر سقانة و أولاد سي سليمان وبوزينة وكذا مقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بتيمقاد ومقر الأمن الحضري الخارجي لبلدية وادي الماء.

و أسدى المدير العام للأمن الوطني في كل محطة توقف عندها نصائح وتوجيهات لإطارات القطاع كما استمع لشروحات حول المرافق المدشنة التي ألحقت بها مرافق اجتماعية وسكنات وظيفية لتمكين الشرطي من أداء واجبه المهني في ظروف معيشية ملائمة تحفزه على ترقية الخدمة العمومية المقدمة للمواطن .

و أشرف خليفة أونيسي كذلك على هامش زيارته إلى ولاية باتنة, على تسليم مقررات التخصيص للإستفادة بسكنات بصيغة البيع بالإيجار لفائدة 77 موظفا بالأمن الوطني.

من جهته, أوضح المفتش الجهوي لشرطة الشرق, مراقب الشرطة محمد الشريف داود, أن المديرية العامة للأمن الوطن تسعى دائما إلى التوزيع الأحسن لمصالحها وذلك للحفاظ على تأمين المواطن وممتلكاته مضيفا أن التغطية الأمنية عبر ولاية باتنة وصلت بدخول المرافق الجديدة حيز الخدمة إلى "نسبة 100 بالمائة على مستوى الـ 21 دائرة".

بدوره أشار العميد أول للشرطة عمر لعروم رئيس خلية الإتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني, إلى أن المنشآت والمرافق الأمنية التي تم تدشينها اليوم بالولاية موجهة لترقية الخدمة العمومية وتقريب الشرطة من المواطن, حيث تم تدعيمها بمورد بشري كفء.

وتتوفر هذه المنشآت الأمنية أيضا على تجهيزات و روابط تكنولوجية ستساهم في تقديم الخدمة الأمنية المأمولة من طرف المواطن كما أنها مزودة بروابط اتصالية للخطوط الخضراء والخط الثابت للنجدة 17 أو 104 وحتى صفحة الفايسبوك وتويتر, حسبما أفاد به عميد أول للشرطة عمر لعروم.

آخر تعديل على الأربعاء, 01 تموز/يوليو 2020 10:46
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أونيسي يشدد على الصرامة في تطبيق إجراءات مكافحة كوفيد-19
  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 تموز/يوليو 2020 09:57     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 24 مرة   شارك

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