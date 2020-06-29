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حماية مدنية: 65 رتلا متنقلا و505 وحدة تدخل لإخماد حرائق الغابات

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 حزيران/يونيو 2020 15:14     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 12 مرات
حماية مدنية: 65 رتلا متنقلا و505 وحدة تدخل لإخماد حرائق الغابات

الجزائر  - قامت مصالح الحماية المدنية بوضع 65 رتلا متنقلا وتجنيد 505 وحدة تدخل عبر كامل التراب الوطني وهذا في اطار الجهاز العملي المخصص لمكافحة حرائق الغابات الذي يدخل حيز التنفيذ غدا الاربعاء، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لذات المصالح.

وأوضح ذات المصدر أن المديرية العامة للحماية المدنية وضعت حيز التنفيذ الجهاز العملي المخصص لمكافحة حرائق الغابات بداية من الفاتح يوليو إلى غاية 31 أكتوبر، حيث تم  تدعيم الجهاز ب 186 شاحنة مضخة خفيفة من طرف الشركة الجزائرية العسكرية لصناعة العربات (تيارت)، مما سمح باستحداث 28 رتلا متنقلا جديدا ليرتفع العدد إلى 65.

وقد سمح هذا التدعيم --يضيف البيان-- من وضع رتل متنقل على الأقل في كل ولاية واثنين آخرين في المناطق  التي تعرف كثافة غابية، اضافة الى تجنيد 505 وحدة تدخل مع الاستنجاد بدعم إمكانيات المجموعة الجوية للحماية المدنية والمتمثلة في الطائرات العمودية التي تتدخل في الأماكن التي يصعب الوصول إليها بشاحنات الإخماد أو الأماكن صعبة التضاريس.

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وذكر المصدر أنه تم خلال 2019  تسجيل، بين الفاتح جوان و31 أكتوبر، خسائر تقدر ب 21048 هكتار منها 6045 هكتار غابات، 4428 هكتار أدغال و 10575 هكتار حشائش يابسة. 

وللتقليل من هذه الحصيلة، فإن الاستراتيجية التي تتبعها الحماية المدنية في مجال مكافحة حرائق الغابات ترتكز على إجراءات ونشاطات وقائية تحسيسية جوارية بموازاة مع الإجراءات العملية التدخلية على مستوى المناطق التي تم إحصاؤها في خانة غير محمية من نشوب حرائق الغابات لوضع تحت تصرف المواطنين أهم الإرشادات و التدابير الواجب التقيد بها لأجل مجابهة وتفادي خطر حرائق الغابات.

 

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حماية مدنية: 65 رتلا متنقلا و505 وحدة تدخل لإخماد حرائق الغابات
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 حزيران/يونيو 2020 15:14     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 12 مرة   شارك

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