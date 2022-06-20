كورونا: 298 إصابة جديدة، 303 حالة شفاء و 8 وفيات في الجزائر خلال ال 24 ساعة الأخيرة -

الأمن الوطني: أزيد 187 ألف مكالمة هاتفية منها الاخلال بتدابير الحجر الصحي -

جائحة كورونا: الدولة لن تدخر أي جهد لتوفير اللقاح في حالة إيجاده -

سكنات عدل: إمكانية دفع مستحقات إيجار الأشهر الثلاثة الأخيرة على مراحل حتى يونيو 2021 -

غاز: مجمع سوناطراك يستلم مؤقتا مشروع توات بأدرار -

استشهاد عسكريين بالمدية : الناطق الرسمي باسم الحكومة يعزي عائلتي الفقيدين -

مالية: برمجة الميزانيات الممتدة على ثلاث سنوات ستضفي شفافية اكبر -

مصنع الإطارات المطاطية بسطيف : الشروع في أول عملية تصدير نحو الولايات المتحدة الأمريكية -

مشروع قانون اعتماد 8 ماي يوما للذاكرة يهدف إلى ترسيخ ذاكرة الأمة في أذهان الأجيال الصاعدة -

تعليق سحب الأموال للأشخاص المعنويين لتسهيل سحب الأجور والمعاشات للمواطنين -

دعوة الشعب الصحراوي إلى الوحدة الوطنية للتصدي لسياسات دولة الاحتلال المغربي -

وزارة التربية تكشف عن جدولي سير امتحاني البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط -

الجزائر العاصمة: الانطلاق في مشاريع إنجاز السكن العمومي المدعم قبل نهاية السنة الجارية -

الجزائر: نسبة التضخم بلغت 9ر1 بالمائة على أساس سنوي نهاية مايو 2020 -

عنابة/كوفيد-19: بين الإرهاق واستمرار الجائحة.. مرافقة الطواقم الطبية أكثر من ضرورية -

مجلس الأمة: مناقشة مشروع قانون إعتماد 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة -

إصدارات/''الملحمة الحمراء للمولودية'': كتاب يتبع خطوات النادي ذو 23 شهيدا -

ورقلة/كوفيد-19: أطباء يطالبون المواطن بالإمتثال الصارم للتدابير الوقائية -

تمديد آجال اقتناء قسيمة السيارات الى غاية 15 يوليو -