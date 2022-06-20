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الأمن الوطني: أزيد 187 ألف مكالمة هاتفية منها الاخلال بتدابير الحجر الصحي

  أدرج يـوم : الإثنين, 29 حزيران/يونيو 2020 17:20     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 14 مرات
الأمن الوطني: أزيد 187 ألف مكالمة هاتفية منها الاخلال بتدابير الحجر الصحي

الجزائر- تلقى الامن الوطني أزيد من 630 ألف مكالمة هاتفية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة عبر خطوطها المجانية منها 187.611 مكالمة تتعلق ببلاغات مختلفة ومتنوعة بما فيها الإخلال بتدابير الحجر الصحي  ، حسب ما أكده اليوم الأحد محافظ الشرطة والي كمال.

وأوضح ذات المتحدث في البرنامج الاذاعي "في الصميم" حول موضوع مساهمة الدعائم الاتصالية للأمن الوطني في تعزيز العمل الجواري والحد من تفشي فيروس كورونا  ، أن "قاعات العمليات للأمن الوطني عبر التراب الوطني تلقت أزيد من 630 ألف مكالمة هاتفية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة عبر خطوطها المجانية منها 187.611 مكالمة تتعلق ببلاغات مختلفة ومتنوعة بما فيها الإخلال بتدابير الحجر الصحي"  ، منوها ب"بأهمية التنسيق مع مختلف الفاعلين أو جمعيات المجتمع المدني لمجابهة مختلف الآفات الاجتماعية ورفع درجة الوعي الأمني لدى المواطن".

وأشار نفس المسؤول إلى "مساهمة مختلف الدعائم الاتصالية للمديرية العامة للأمن الوطني في بناء وترسيخ ثقافة التبليغ لدى المواطن وتعزيز العمل الجواري من خلال الأرقام الخضراء للشرطة 1548 و 17 التي تعتبر من أنجع القنوات الاتصالية التي تترجم معاني المقاربة الجوارية والمجتمعية".

من جهته، تطرق عميد الشرطة نسيم بوطانة الى التطور التكنولوجي الذي صاحبه بروز وسائط جديدة للاتصال والتواصل عبر شبكة الانترنت، مشيرا الى أن المديرية العامة للأمن الوطني عملت على "تكييف أدواتها الاتصالية مع هذه التغيرات ومنها الخوض في مجال منصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت تستقطب كل شرائح المجتمع ومن كل الفئات العمرية".

ونبه نفس المسؤول إلى "المخاطر التي يمكن أن تترتب عن الاستعمال السيء لهذه المواقع التفاعلية ومنها انتشار الأخبار المغلوطة أو الانسياق وراء الإشاعة، خاصة في الظرف الراهن الذي أفرزه الوضع الصحي الاستثنائي".

 

 

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الأمن الوطني: أزيد 187 ألف مكالمة هاتفية منها الاخلال بتدابير الحجر الصحي
  أدرج يـوم : الإثنين, 29 حزيران/يونيو 2020 17:20     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 14 مرة   شارك

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