تعليق سحب الأموال للأشخاص المعنويين لتسهيل سحب الأجور والمعاشات للمواطنين

قرر بريد الجزائر تعليق عمليات سحب الأموال من المكاتب البريدية للأشخاص المعنويين الحائزين على حسابات بريدية جارية, من أجل تسهيل عمليات سحب الأجور والإعانات والمعاشات من طرف المواطنين على مستوى الشبكة البريدية, وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين من السيولة النقدية في ظل جائحة كورونا (كوفيد-19) وتطبيقا لتعليمة رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, حسبما أفاد به الاثنين بيان لوزارة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية.

وأوضح المصدر ذاته أنه "يمكن للأشخاص المعنويين, في ظل هذا الاجراء الاستثنائي, الاستفادة من وسائل الدفع الكتابية المتاحة, بواسطة استعمال الصكوك المصادق عليها أو التحويلات من حساب إلى حساب أو تقديم صك بريدي للتحصيل من خلال نظام المقاصة الالكترونية مع المنظومة المصرفية".

وأشار البيان أنه يتم "ضمان توفر السيولة على مستوى كافة المكاتب البريدية, لاسيما من خلال, تنصيب خلية تضم ممثلين قطاع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبنك الجزائر, تسهر على المتابعة اليومية لوضعية السيولة النقدية على مستوى المكاتب البريدية", مضيفا أن هذه "الفترة الاستثنائية تشكل فرصة حقيقية لترقية استعمال وسائل الدفع الكتابية والإلكترونية من أجل ترشيد عمليات سحب السيولة النقدية".