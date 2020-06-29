وحدات الحماية المدنية في حالة تأهب قصوى تحسبا لارتفاع درجات الحرارة

الجزائر- وضعت مصالح الحماية المدنية كل وحداتها في حالة تأهب قصوى تحسبا لارتفاع درجات الحرارة اثر قدوم كتلة هوائية ساخنة على أغلب ولايات الوطن, حسب ما أفاد به يوم الاثنين بيان للمديرية.

وجاء في المصدر أنه تبــعا للنشرة الجــوية الخاصة بارتفاع دراجات الحرارة إثر قدوم كتلة هوائية ساخنة على أغلب ولايات الوطن، تضع المديرية العامة للحماية المدنية كل الوحدات العملية في حالة تأهب قصوى، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التحسيسية فيما يتعلق بالنصائح الوقائية المهمة في مثل هذه الظروف الاستثنائية المتعلقة بجائحة كورونا.

ولمواجهة موجة الحر, توصي مصالح الحماية المدنية بعدم التعرض لأشعة الشمس خاصة الأشخاص المسنين و أصحاب الأمراض المزمنة و الأطفال, تجنب الخروج و التنقل خلال هذه الفترة، إلا في حالات الضرورة مع تجنب الأعمال التي تتطلب مجهودات بدنية كبيرة.

اقرأ أيضا: الأرصاد الجوية: درجات حرارة "فوق المعدل الفصلي" منتظرة خلال الصيف ...

كما توصي بإعطاء الأشخاص المسنين والمرضى شرب الماء بانتظام وعدم ترك الأطفال وحدهم بداخل سيارة مع تفادي, بالنسبة لسائقي السيارات, قطع مسافات طويلة خلال الاوقات الي تشتد فيها الحرارة.

أما فيما يخص الوقاية من جائحة كورونا "كوفيد 19", تدعو مصالح الحماية المدنية المواطنين التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيقها كاملة، بالبقاء في المنازل وعدم الخروج إلى للضرورة، بالإضافة إلى احترام شروط النظافة بغسل اليدين مرارا وتكرار والقيام بعمليات التعقيم المحيط.