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وحدات الحماية المدنية في حالة تأهب قصوى تحسبا لارتفاع درجات الحرارة

  أدرج يـوم : الإثنين, 29 حزيران/يونيو 2020 13:06     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرات
وحدات الحماية المدنية في حالة تأهب قصوى تحسبا لارتفاع درجات الحرارة

الجزائر- وضعت مصالح الحماية المدنية كل وحداتها في حالة تأهب قصوى تحسبا لارتفاع درجات الحرارة اثر قدوم كتلة هوائية ساخنة على أغلب ولايات الوطن, حسب ما أفاد به يوم الاثنين بيان للمديرية.

وجاء في المصدر أنه تبــعا للنشرة الجــوية الخاصة بارتفاع دراجات الحرارة إثر قدوم كتلة هوائية ساخنة على أغلب ولايات الوطن، تضع المديرية العامة للحماية المدنية كل الوحدات العملية في حالة تأهب قصوى، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التحسيسية فيما يتعلق بالنصائح الوقائية المهمة في مثل هذه الظروف الاستثنائية المتعلقة بجائحة كورونا.

ولمواجهة موجة الحر, توصي مصالح الحماية المدنية بعدم التعرض لأشعة الشمس خاصة الأشخاص المسنين و أصحاب الأمراض المزمنة و الأطفال, تجنب الخروج و التنقل خلال هذه الفترة، إلا في حالات الضرورة مع تجنب الأعمال التي تتطلب مجهودات بدنية كبيرة.

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كما توصي بإعطاء الأشخاص المسنين والمرضى شرب الماء بانتظام وعدم ترك الأطفال وحدهم  بداخل  سيارة مع تفادي, بالنسبة لسائقي السيارات, قطع مسافات طويلة خلال الاوقات الي تشتد فيها الحرارة.

أما فيما يخص الوقاية من جائحة كورونا "كوفيد 19", تدعو مصالح الحماية المدنية المواطنين التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيقها كاملة، بالبقاء في المنازل وعدم الخروج إلى للضرورة، بالإضافة إلى احترام شروط النظافة بغسل اليدين مرارا وتكرار والقيام بعمليات التعقيم المحيط.

كما تجدد دعوتها بضرورة احترام التباعد الجسدي والاجتماعي خارج بيوتهم بتفادي الاحتكاك وترك مسافة الأمان لأكثر من 01 متر بين الأشخاص وتفادي التجمعات لأكثر من 02 شخصين، خاصة أمام المحلات التجارية ، الأماكن العمومية وعند اقتناء الحاجات اليومية.

واضافة الى هذا, تدعو الحماية المدنية المواطنين الى تجنب السباحة في المسطحات المائية والتردد على الشواطئ في ظل منعها وعدم افتتاح موسم الاصطياف للحد من تفشي الوباء.

آخر تعديل على الإثنين, 29 حزيران/يونيو 2020 13:11
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وحدات الحماية المدنية في حالة تأهب قصوى تحسبا لارتفاع درجات الحرارة
  أدرج يـوم : الإثنين, 29 حزيران/يونيو 2020 13:06     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرة   شارك

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