كوفيد-19: "منتدى التنمية البشرية الجزائري" يطلق مسابقة وطنية مساهمة منه في رفع درجة الوعي

الجزائر - أطلقت جمعية منتدى التنمية البشرية الجزائري مسابقة وطنية من أجل تشجيع متابعي صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي على تفعيل مبادرة "اقعد في دارك, نجو عندك (الزم بيتك, نأتي عندك)", مساهمة منها في التخفيف من تداعيات الحجر المنزلي و رفع درجة الوعي بمخاطر كورونا (كوفيد-19).

و تندرج هذه المبادرة في اطار جهود المنتدى الرامية, منذ بداية الأزمة الصحية إلى "كسر دائرة الهلع" و"رفع الطاقة الإيجابية" من أجل تخطي هذه المرحلة اذ الغاية من المسابقة "خلق المنافسة", خاصة و أن المنتدى يعد "فضاء لتشجيع الأفكار", مستندين في ذلك إلى مبدأ "الأشخاص يمضون و تبقى الفكرة".

و تتمثل هذه المسابقة في الإجابة على ثلاثة أسئلة تندرج في إطار التنمية البشرية, من خلال إعادة تصفح الفيديوهات التحسيسية التي تم نشرها سابقا حيث سيتم الإعلان عن الفائز بها يوم غد الاثنين 29 يونيو تزامنا مع احياء الذكرى الاولى لإنشاء المنتدى.

فتحت شعار "اقعد في دارك, نجو عندك" يسهر "منتدى التنمية البشرية الجزائري" منذ أزيد من ثلاثة أشهر على تزويد المواطنين بتقنيات تمكنهم من تجاوز آثار فيروس كورونا و مرافقتهم من خلال العمل على تطوير مهاراتهم الذاتية.

فخلال مرحلة الحجر الصحي, وجهت هذه الجمعية جهودها نحو "كسر دائرة الهلع و الخوف و رفع الطاقة الإيجابية" من خلال نشر فيديوهات على صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي توفر دورات تدريبية مجانية في مجال التنمية البشرية و التي تقترح عادة بأثمان مرتفعة.

و أكد رئيس المنتدى جيلالي رمان أن هذه المبادرة "لاقت صدى واسعا", خاصة مع انخراط "27 مدربا من العراق و مصر و السودان و تونس و المغرب و الإمارات العربية المتحدة", يعملون على "تلطيف الأجواء خلال هذه المرحلة العصيبة", من خلال "تعميم الاستفادة من المعلومة و مواصلة التلقين في مجال التنمية البشرية, حتى في ظل الظروف التي لا تساعد على ذلك".

و قد مكن هذا "النجاح" من ارتقاء المنتدى من جمعية محلية إلى جمعية ذات طابع وطني, حسب ما يؤكده أصحاب هذه المبادرة التي تعتمد على فكرة "إحداث التغيير بأثر", من خلال برنامج ثري تم إطلاقه في 15 مارس المنصرم, موجه إلى كافة فئات المجتمع.