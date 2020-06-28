انطلاق حملة للتبرع بالدم على مستوى الديوان الوطني للتطهير بالعاصمة

الجزائر- انطلقت يوم الأحد بمقر الديوان الوطني للتطهير بالعاصمة حملة للتبرع بالدم ينظمها الديوان بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للدم وذلك لتلبية احتياجات المستشفيات من هذه المادة الحيوية التي عرفت "نقصا حادا" خلال فترة الحجر الصحي.

وقالت المكلفة بالإعلام لدى الديوان الوطني للتطهير، مريم اويحي في تصريح لواج أن "هذه حملة التي انطلقت صباح اليوم على مستوى مقر الديوان الوطني للتطهير لا تخص فقط موظفي و عمال المؤسسة بل مفتوحة لجميع المواطنين الراغبين في التبرع بالدم للمساهمة في سد النقص الكبير الذي تعاني منه المستشفيات خلال الاشهر الاخيرة".

و اضافت ذات المسؤولة " منذ ظهور وباء كورونا تعرف المستشفيات عبر كامل القطر الوطني نقصا كبيرا في كميات الدم المتبرع بها و ذلك بسبب تخوف المواطنين من عدوى الوباء بالرغم من الإجراءات الصحية الاحترازية التي اتخذتها ادارة المستشفيات و مراكز حقن الدم القارة و المتنقلة " .

وأبرزت انه في ظل هذه الظروف الحساسة الناجمة عن الوباء هناك فئة كبيرة من المرضى خاصة الأطفال الصغار بحاجة ماسة الى هذه المادة الحيوية.

و ستوجه أكياس الدم التي سيتم جمعها خلال هذه العملية التي ستستمر يوما واحدا الى مستشفى سمير زميرلي بالحراش, تضيف السيدة أويجي.