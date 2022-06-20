عين تموشنت: وفاة غريق و إنقاذ 3 آخرين بعرض البحر ببني صاف

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على جناح السرعة فور تسجيل حالة فقدان لأربعة شباب منحدرين من ولايتي سيدي بلعباس و تلمسان بعرض البحر بالمنطقة الصخرية حافر الجمل الممنوعة عن السباحة ببلدية بني صاف حيث تم إنقاذ 3 منهم فيما لفظ الغريق الرابع أنفاسه الأخيرة بالمؤسسة الإستشفائية لمدينة بني صاف التي تم إجلاؤهم إليها لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة, مثلما أبرزه ل(وأج) المدير الولائي للحماية المدنية بعين تموشنت الرائد مراد بن سالم.
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وقد سُخرت لعملية البحث و الإنقاذ, فرقة مشكلة من 6 غطاسين و زورقين نصف مطاطين تابعين لمصالح الحماية المدنية, مثلما ذكره نفس المسؤول.
وتعد حالة الوفاة هذه الثانية من نوعها المسجلة على مستوى سواحل ولاية عين تموشنت خلال شهر يونيو الجاري بعد تسجيل حالة غرق شاب بشاطئ الهلال (سيدي بن عدة).
وقد تم تسجيل هذه الحوادث رغم القرار الولائي الساري المفعول منذ شهر مايو المنصرم الذي يمنع إرتياد الشواطئ عبر الشريط الساحلي بولاية عين تموشنت و الذي تم إصداره ضمن الإجراءات الوقائية المتخذة للتصدي لإنتشار جائحة كوفيد-19, مثلما أشير إليه.