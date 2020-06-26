حملة شجرة لكل مواطن: غرس أكثر من مليون شجرة بولاية البليدة

وأوضحت المحافظة المحلية للغابات, دليلة بناني, أن البليدة سطرت هدفا يتمثل في غرس 800.000 شجرة في إطار الحملة الوطنية للتشجير "شجرة لكل مواطن" التي انطلقت عبر كافة ولايات الوطن في أكتوبر الفارط, مؤكدة أن هذا الهدف قد تم تجاوزه "بكثير".
وقالت محافظة الغابات أنه تم غرس 1.140.000 شجرة عبر البلديات ال 25 التي تحصيها الولاية و هو ما يتجاوز بكثير الهدف المسطر في بداية الحملة.
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و أشادت المسؤولة بالمشاركة الواسعة لمختلف الفاعلين في عمليات الغرس من سلطات محلية و مديريات تنفيذية و جمعيات و مجتمع مدني, مشيرة إلى أن "الإنخراط الكبير في حملات التشجير ليس غريبا على سكان البليدة الذي يسجل دائما حضوره في هكذا مناسبات".
كما لفتت السيدة بناني إلى أن حملات التشجير تندرج في إطار الحملات التحسيسية المتواصلة على مدار السنة لحماية الغطاء الغابي و مكافحة حرائق الغابات.
يذكر أن حملة "شجرة لكل مواطن" التي تندرج البرنامج الوطني للتشجير, انطلقت في 25 أكتوبر الماضي و اختتمت في 21 مارس و ترمي لغرس 43 مليون شجرة عبر كافة التراب الوطني.