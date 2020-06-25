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توقيف شخص بالبويرة انتحل صفة ضابط سام في الدرك الوطني

  أدرج يـوم : الخميس, 25 حزيران/يونيو 2020 19:16     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرات

الجزائر - أوقف عناصر الدرك الوطني بالبويرة شخصا انتحل صفة ضابط سام في هذه الهيئة الامنية حسبما أفاد يوم الخميس بيان للقيادة العامة للدرك.

وجاء في البيان أنه في إطار مكافحة شتى أنواع الجريمة، قامت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالبويرة بتوقيف شخص بسبب "انتحاله لصفة ضابط سام في الدرك الوطني وقيامه بإهانة هيئة نظامية من خلال التبليغ الكاذب عن وقوع جرائم قتل وهمية، مع علمه بعدم وقوعها أصلا".

وتتمثل وقائع القضية - حسب المصدر- في قيام المعني بالاتصال هاتفيا بالأرقام الخاصة بالمصالح الأمنية وكذا مصالح الحماية المدنية بجل ولايات الوطن، حيث يقدم بلاغات كاذبة ومضللة لهاته المصالح".

و أسفر التحقيق المعمقَ الذي تم بالاستعانة بالخبراء والتقنيين للدرك الوطني، عن تحديد هوية ومكان تواجد المعني، ليتم توقيفه بمدينة الجزائر العاصمة أين اعترف بالجرائم المنسوبة إليه كما أكد ذات المصدر مشيرا الى أنه بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المعني أمس الاربعاء أمام الجهات القضائية المختصة.

وشدد البيان على أن "مصالح الدرك الوطني إذ تقدر جهود المواطنين وحس المواطنة لديهم وتحيي تعاونهم الوثيق، من خلال التبليغ عن مختلف أنواع الإجرام، كما تثمن تنامي الثقافة الأمنية لدى مواطنينا"، إلا أنها "تتأسف على بعض السلوكيات المشينة الرامية إلى التضليل والتشويش وتشتيت جهود أفراد الدرك الوطني في خدمة الوطن والسهر على أمن المواطن".

كما اشارت الى أن الدرك الوطني يبقى دائما وأبدا في خدمة المواطنين، مذكرة المواطنين بالوسائط التكنولوجية الموضوعة تحت تصرفهم وفي خدمتهم، وهي الخط الأخضر للدرك الوطني (10.55)، موقع الاستعلام عن بعد والشكاوى المسبقة (ppgn.mdn.dz)، الموقع الإلكتروني على الأنترنيت (www.tariki.dz)، وصفحة (tariki.GN) على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أو الاتصال بالوحدة الأقرب للدرك الوطني، للاستفسار والتبليغ عن أي طارئ.

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توقيف شخص بالبويرة انتحل صفة ضابط سام في الدرك الوطني
  أدرج يـوم : الخميس, 25 حزيران/يونيو 2020 19:16     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرة   شارك

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