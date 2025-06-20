Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص و اصابة 153 آخرين بجروح خلال 24 ساعة

  أدرج يـوم : الخميس, 25 حزيران/يونيو 2020 15:09     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرات

الجزائر - لقي 6  اشخاص حتفهم و اصيب  153  آخرون  بجروح متفاوتة الخطورة  في عدة حوادث المرور عبر ولايات الوطن خلال  24 ساعة, حسب ما أفاد به بيان للحماية مدنية.

وحسب البيان قامت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة ما بين 24 إلى 25 يونيو 2020 بـ 143 تدخل من أجل عدة حوادث المرور عبر عدة ولايات خلفت وفاة 06 أشخاص و اصابة 153 شخص بجروح مختلفة و متفاوتة الخطورة، أثقل حصيلة سجلت بولاية معسكر على إثر 04 تدخلات في مجال حوادث المرور التي سببت بوفاة 01 شخص و اصابة 05 اخرين بجروح .

كما قامت مصالح الحماية المدنية  بعمليات تحسيس و تطهير في اطار الوقاية من تفشي فيروس كوفيد19, يضيف نفس المصدر.

فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 132 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 25 ولاية مست ( 83 بلدية ) تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الإجتماعي بالإضافة إلى القيام بـ 99 عملية تعقيم عبر 22 ولاية مست (63 بلدية).

و مست هذه العمليات منشآت وهياكل عمومية وخاصة و المجمعات السكنية والشوارع، أين خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 572 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 119 سيارة إسعاف و 63 شاحنة بالإضافة إلى و ضع أجهزة أمنية لتغطية 05 أماكن للإقامة موجهة للحجر الصحي بولاية الجزائر.

فيما يخص جهاز مكافحة حرائق الغابات و المحاصيل الزراعية تم تسجيل 35 حريقا لمختلف أنواع الغطاء النباتي نجمت عنها خسائر تتمثل في 23 هكتار من الغابات، 31 هكتار من أدغال، 110 هكتار من القمح، 07 هكتار شعير، 10 هكتار من الحشائش ، 1215 حزمة تبن و 509 شجرة مثمرة، في حين سمح التدخل السريع لوحدات الحماية بإخماد الحرائق ومنع انتشارها.

للإشارة ، تدخلت مصالح الحماية المدنية لأجل إخماد حريقين (02 ) على المستوى الحضري في كل من ولاية تيبازة و ولاية باتنة، التدخل السريع لإسعافاتنا مكن أعوان الحماية المدنية من السيطرة عليهما بدون تسجيل أي خسائر بشرية.

كلـمات مفتـاحيــة :
حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص و اصابة 153 آخرين بجروح خلال 24 ساعة
  أدرج يـوم : الخميس, 25 حزيران/يونيو 2020 15:09     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.25

حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص و اصابة 153 آخرين بجروح خلال 24 ساعة

20.06.25

الإحصاء الجديد للبنايات المهددة بالانهيار متواصل بالقصبة

20.06.25

تجارة: استحداث خلية اصغاء لبحث انشغالات المصدريين

20.06.25

مكافحة المخدرات: أغلب القضايا تعالجها مصالح الأمن بفضل مساهمة المواطن في التبليغ

20.06.25

مسودة الدستور حررت عمل الجمعيات الشبانية

20.06.25

المجتمع الدولي يؤكد معارضته لمخطط الاحتلال الإسرائيلي ضم أراضي فلسطينية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.06.22

الخطوط الجوية الجزائرية: الانطلاق في عملية تجديد صلاحية 600 ألف تذكرة سفر

20.06.22

الشلف: تجربة نموذجية لزراعة شجرة الأرقان بالكريمية

20.06.23

الرئيس تبون يجري تعديلا في الحكومة

20.06.22

تيزي وزو: إصابة عون غابي في انفجار ثلاث قنابل تقليدية

20.06.22

عودة تدريجية لنشاط الأروقة الفنية بالعاصمة

20.06.23

رزيق يترأس اجتماعا حول نظام الرقابة على مستوى مفتشيات الحدود