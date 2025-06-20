حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص و اصابة 153 آخرين بجروح خلال 24 ساعة

الجزائر - لقي 6 اشخاص حتفهم و اصيب 153 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في عدة حوادث المرور عبر ولايات الوطن خلال 24 ساعة, حسب ما أفاد به بيان للحماية مدنية.

وحسب البيان قامت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة ما بين 24 إلى 25 يونيو 2020 بـ 143 تدخل من أجل عدة حوادث المرور عبر عدة ولايات خلفت وفاة 06 أشخاص و اصابة 153 شخص بجروح مختلفة و متفاوتة الخطورة، أثقل حصيلة سجلت بولاية معسكر على إثر 04 تدخلات في مجال حوادث المرور التي سببت بوفاة 01 شخص و اصابة 05 اخرين بجروح .

كما قامت مصالح الحماية المدنية بعمليات تحسيس و تطهير في اطار الوقاية من تفشي فيروس كوفيد19, يضيف نفس المصدر.

فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 132 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 25 ولاية مست ( 83 بلدية ) تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الإجتماعي بالإضافة إلى القيام بـ 99 عملية تعقيم عبر 22 ولاية مست (63 بلدية).

و مست هذه العمليات منشآت وهياكل عمومية وخاصة و المجمعات السكنية والشوارع، أين خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 572 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 119 سيارة إسعاف و 63 شاحنة بالإضافة إلى و ضع أجهزة أمنية لتغطية 05 أماكن للإقامة موجهة للحجر الصحي بولاية الجزائر.

فيما يخص جهاز مكافحة حرائق الغابات و المحاصيل الزراعية تم تسجيل 35 حريقا لمختلف أنواع الغطاء النباتي نجمت عنها خسائر تتمثل في 23 هكتار من الغابات، 31 هكتار من أدغال، 110 هكتار من القمح، 07 هكتار شعير، 10 هكتار من الحشائش ، 1215 حزمة تبن و 509 شجرة مثمرة، في حين سمح التدخل السريع لوحدات الحماية بإخماد الحرائق ومنع انتشارها.

للإشارة ، تدخلت مصالح الحماية المدنية لأجل إخماد حريقين (02 ) على المستوى الحضري في كل من ولاية تيبازة و ولاية باتنة، التدخل السريع لإسعافاتنا مكن أعوان الحماية المدنية من السيطرة عليهما بدون تسجيل أي خسائر بشرية.