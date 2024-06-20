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حوادث المرور: وفاة 10 اشخاص و اصابة 273 اخرين بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 حزيران/يونيو 2020 19:32     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرات

الجزائر -لقي 10 أشخاص حتفهم و جرح 273  اخرون في 235 حادث مرور جسماني سجل على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من16 إلى 22 يونيو الجاري, حسبما أورده يوم الأربعاء بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

و أوضح المصدر ذاته أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت الحصيلة الجديدة ارتفاعا في عدد الوفيات بحالة واحدة و في عدد الجرحى (+12 حالة)، و في عدد الحوادث (+05).

و تشير المعطيات ذات الصلة، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95%، نتيجة عدم احترام قانون المرور، وعدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

وتجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، مع ضرورة احترام قانون المرور، السرعة المحددة، والمراقبة الدورية للمركبة.

كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني، تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات24 سا/24 سا.

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حوادث المرور: وفاة 10 اشخاص و اصابة 273 اخرين بالمناطق الحضرية خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 حزيران/يونيو 2020 19:32     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرة   شارك

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