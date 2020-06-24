الهلال الأحمر الجزائري يسلم حصة من التجهيزات الطبية لمستشفى البرواقية بالمدية

ويتعلق الأمر بثلاثة أجهزة للتخطيط الكهربائي للقلب و جهازين لمراقبة المرضى المصابين بكوفيد-19 و جهاز للتنفس ومضخات للحقن, ما من شأنه أن يدعم وسائل التكفل بالمرضى على مستوى مصلحة كوفيد-19 بهذه المؤسسة الاستشفائية التي تغطي عدة بلديات من وسط ولاية المدية.
كما قامت السيدة بن حبيلس بتسليم ألف كمامة واقية تمت خياطتها بورشات الهلال الأحمر بالمدية لفائدة المركز العقابي للمدية, كمساهمة من مؤسسة الهلال الأحمر الجزائري في جهود الوقاية من هذه الجائحة.
وأعلنت بالمناسبة عن اقتناء مؤسستها مؤخرا, بفضل هبات الخواص, لعيادة متنقلة لدى مركب السيارات بتيارت سيتم وضعها, كما قالت, "تحت تصرف القطاعات الصحية بغرض إجراء الفحوصات و العلاجات الطبية الجوراية".
وبخصوص مساهمة الهلال الأحمر الجزائري في الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد, أفادت السيدة بن حبيلس أن منظمتها سلمت للصيدلية المركزية للمستشفيات حوالي 500.000 كمامة و 20.000 وحدة لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا, علاوة عن حصص أخرى من الكمامات و البدلات الواقية تم تسليمها لمختلف مستشفيات الوطن.
كما أكدت في السياق ذاته عن توزيع نفس المنظمة الانسانية خلال فترة الحجر الصحي, لما لا يقل عن 250.000 طرد غذائي لفائدة الفئات الاجتماعية الهشة, مبرزة التجند الكبير للمحسنين الخواص في هذه الهبة التضامنية خلال الظرف الصعب الذي تمر به البلاد.