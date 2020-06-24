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الديوان الوطني للتطهير يطلق حملة تحسيسية حول الأمراض المتنقلة عن طريق المياه

  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 حزيران/يونيو 2020 15:35     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرات
الديوان الوطني للتطهير يطلق حملة تحسيسية حول الأمراض المتنقلة عن طريق المياه

الجزائر- أطلق الديوان الوطني للتطهير خلال موسم الصيف الحالي حملة تحسيسية اتجاه المواطنين تحت شعار " من أجل صيف بلا أمراض متنقلة عن طريق المياه"، حسبما علم يوم الأربعاء من ذات الديوان.

وقالت المكلفة بالإعلام لدى الديوان، مريم أويحيى اليوم الأربعاء في تصريح لـ (وأج) أنه و بالرغم من عدم الاعلان حتى الآن عن افتتاح موسم الاصطياف من طرف السلطات العمومية بسبب وباء كوفيد-19 إلا أن الديوان حرص على اطلاق هذه الحملة التحسيسية لتوعية المواطن حول مخاطر الأمراض المتنقلة عن طريق المياه والتي تنتشر خلال فصل الصيف حفاظا على الصحة العمومية.

و أضافت ان دور الديوان يبرز من خلال العمل على الوقاية من هذه الأمراض وذلك بواسطة التخلص من المياه المستعملة بهدف المحافظة على الصحة العمومية والبيئة وموارد المياه السطحية و الجوفية.

وتابعت تقول ان الديوان يستعمل مجموعة من التقنيات المعتمدة لجمع ونقل المياه المستعملة لمعالجتها، عن طريق مرافق هامة للتطهير بما فيها المجمعات وأنابيب الصرف الصحي ومحطات الضخ ومحطات التطهير و التي تتطلب صيانة و مراقبة دورية .

وأوضحت أن المواطن، من خلال بعض السلوكيات والتصرفات السلبية يمكن أن يكون سببا في حدوث الاختلالات الخطيرة التي تحدث في المرافق المائية العامة (كالربط العشوائي للقنوات الذي يؤدي غالبا إلى اختلاط المياه الصالحة للشرب بالمياه المستعملة، وركود مياه الصرف الصحي، والروائح الكريهة، وانتشار البعوض..)، والتي تشكل عوامل رئيسية لتدهور الوسط المعيشي وانتشار الأمراض.

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وأضافت انه لهذا السبب يحرص الديوان الوطني للتطهير على توعية وتشجيع المواطن على المساهمة في جهود مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه.

وأبرزت أن بعض المنازل و خاصة في المناطق الريفية والمناطق النائية تستخدم مصبات فردية للصرف الصحي, مشددة في هذا الصدد على ضرورة إنشاء هذه المصبات وفقا لقواعد تقنية محددة  وأن تخضع للصيانة بشكل مستمر لتجنب تلوث البيئة والمياه الجوفية.

ولتوعية المواطن أكثر بالمخاطر الناجمة عن هذه الأمراض-تضيف المتحدثة-، يحرص الديوان على تكثيف وسائل الاتصال من خلال توسيع عمليات نشر الملصقات والمنشورات التحسيسية، والفيديوهات لشرح طرق الربط بشبكة الصرف الصحي وكيفية تشغيل خزان الصرف الصحي و صيانته.

يذكر أن الديوان الوطني للتطهير هو هيئة تحت وصاية وزارة الموارد المائية, ويعتبر مؤسسة عمومية و وطنية ذات طابع صناعي وتجاري تم إنشاؤه بموجب الأمر التنفيذي رقم -01 102 المؤرخ في 01 أبريل 2001.

ويقوم الديوان الوطني للتطهير حاليا بتسيير شبكة التطهير تبلغ 53.210 كلم عبر 1.148 بلدية موزعة على مستوى 44 ولاية كما يضم الديوان 154 محطة تطهير و 502 محطة رفع .

 

آخر تعديل على الأربعاء, 24 حزيران/يونيو 2020 15:52
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الديوان الوطني للتطهير يطلق حملة تحسيسية حول الأمراض المتنقلة عن طريق المياه
  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 حزيران/يونيو 2020 15:35     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرة   شارك

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