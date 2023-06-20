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منح 500 1 مشروع لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 حزيران/يونيو 2020 19:19     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 20 مرات
منح 500 1 مشروع لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

غرداية - أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو يوم الثلاثاء من غرداية أنه سيتم منح 1.500 مشروع لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عبر التراب الوطني.

وأوضحت الوزيرة على هامش زيارة العمل والتفقد التي قامت بها إلى الولاية أن تلك المشاريع" سيتم منحها حسب الطلب ومكيفة مع حالة الإعاقة للشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك انطلاقا من الأرضية الإلكترونية التي فتحت بموقع الدائرة الوزارية".

وأشارت السيدة كريكو في السياق ذاته " أن الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي قدم طلب ستتم مرافقته و دعمه بتكوين و سيستفيد من قرض بدون فائدة في إطار جهاز الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر".

وبعد أن أبرزت وزيرة القطاع أهمية التكفل بانشغالات هذه الشريحة من المواطنين وإدماجهم في المجتمع, وفق توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون,  أوضحت أن مجموع مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن عبر الولايات تتوفر على " فضاءات الإصغاء التي تضمن التكفل بهؤلاء الأشخاص وإعادة إدماجهم اجتماعيا".

ولدى اطلاعها على نشاط جمعية خيرية نسوية بسهل ميزاب التي تقوم بخياطة وبشكل تطوعي الكمامات الواقية في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد, اغتنمت الوزيرة الفرصة  لتبرز قيم التضحية والتضامن الوطني و التجند الجماعي الذي برهنت عليها مختلف مكونات المجتمع الجزائري في هذه الأوقات الصعبة من تفشي كوفيد-19.

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كما أشادت السيدة كريكو من جهة أخرى "بروح المسؤولية و الوطنية التي تحلت بها الجمعيات خلال هذا الظرف الصحي من خلال مواكبة جهود الحكومة لمجابهة الأزمة الصحية الراهنة, و العمليات التحسيسية لاحترام التدابير الصحية الوقائية التي اتخذت منذ ظهور الجائحة بوطننا".

وركزت الوزيرة طيلة زيارتها لمختلف الورشات الشبابية والمعارض بدار البيئة حول أعمال وإبداعات المرأة والشباب وغيرهم من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على الإجراءات المتخذة لدعم الأشخاص في وضعية إعاقة  والتسهيلات الإدارية الموجهة لفائدتهم.

وأكدت في هذا الصدد أن السلطات العمومية ملتزمة بشكل دائم لإرساء استراتيجية لترقية حقوق المعاقين التي ترتكز على مقاربة مندمجة وتساهمية و تحسين وضعية الأشخاص الذين يعانون من إعاقة وإدماجهم اجتماعيا.

وفي ختام زيارتها, منحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة إعانات مالية لفائدة نحو عشر جمعيات ناشطة بولاية غرداية.

كلـمات مفتـاحيــة :
منح 500 1 مشروع لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 حزيران/يونيو 2020 19:19     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 20 مرة   شارك

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