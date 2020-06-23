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إيليزي: استئناف نشاط النقل الحضري وسط إجراءات وقائية صارمة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 حزيران/يونيو 2020 18:20     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 3 مرات

إيليزي - استأنفت يوم الثلاثاء حافلات النقل الحضري والشبه الحضري نشاطها بولاية إيليزي وسط إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .

وأعدت مصالح قطاع النقل مخططا وقائيا على مستوى هذه الحافلات, التي استأنفت نشاطها في كل من بلديات إيليزي وجانت وعين أميناس, من خلال جملة من التدابير تمثلت في تقليص عدد الركاب بنسبة 50 بالمائة من قدرة استيعاب الحافلة, وكذا إجبارية ارتداء الكمامة وإلزامية احترام مسافة التباعد الجسدي ووضع معقم كحولي لليدين تحت تصرف الزبائن, إلى جانب ضمان التهوية داخل الحافلات, مثلما صرح لـ/وأج/ مدير القطاع, يوسف مغراوي .

كما علقت ملصقات ومنشورات تحث المواطنين على ضرورة الإلتزام بالتدابير الوقائية حفاظا على الصحة العمومية إلى جانب توزيع كمية من الأقنعة الواقية لفائدة الركاب, رافقتها حملات تحسيسية بمبادرة من موظفي القطاع, يضيف ذات المسؤول .

ويأتي هذا الإجراء تبعا للقرار الذي اتخذته السلطات العمومية المتعلق باستئناف نشاط النقل الحضري, مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية الصارمة للحد من تفشي جائحة كورونا .

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إيليزي: استئناف نشاط النقل الحضري وسط إجراءات وقائية صارمة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 حزيران/يونيو 2020 18:20     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 3 مرة   شارك

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