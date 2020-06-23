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سكن: وكالة "عدل" تشرع في تنظيف أحيائها

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 حزيران/يونيو 2020 17:46     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 18 مرات
سكن: وكالة &quot;عدل&quot; تشرع في تنظيف أحيائها

الجزائر- أطلقت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره "عدل", يوم الثلاثاء عملية واسعة لتنظيف أحيائها عبر كامل التراب الوطني, تحت إشراف مديرها العام طارق بلعريبي.

و تأتي المبادرة, التي انطلقت من مدينة سيدي عبد الله بالجزائر العاصمة, في إطار "الحرص على جعل أحياء عدل الأفضل على المستوى الوطني" وفق ما شدد عليه السيد بلعريبي.

و أضاف بأن لوكالة :" تراعي معايير الجودة و النوعية في انجاز السكنات كما تضع استراتيجية مستدامة للحفاظ عليها من خلال الصيانة و التنظيف المستمر للأجزاء الداخلية والمشتركة".

و تشمل العملية تنظيف مداخل العمارات و السلالم و المصاعد الكهربائية و الأقبية و الحدائق و كل ما يحفظ الوجه الجمالي لأحياء عدل.

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و لدى وقوفه على العملية بسيدي عبد الله, ناشد مدير فرع التسيير العقاري بوكالة عدل (جاست-إيمو), محمد كمال بن علي, تحت إشراف مدير الوكالة, الموطنين المستفيدين من سكنات عدل الى الانخراط بقوة في جهد المحافظة عليها مؤكدا أن نجاح المهمة مرتبط أكثر بالسلوك المواطني والحضاري.

و أوضح أن العملية تندرج في إطار عملية واسعة و دائمة تشمل كل احياء الوكالة عبر التراب الوطني مؤكدا أنها "ليست ظرفية".

كما تهدف المبادرة إلى "بعث إطار معيشي مريح وحث المواطن على الحفاظ على محيطه", حسب السيد بن علي الذي أكد أن على "ضرورة مساهمة المواطنين, في إضفاء إطار معيشي جيد داخل الأحياء يحول دون تحويلها إلى مراقد فقط".

و يرتقب أن تجرى عملية التنظيف المقبلة بموقع بوينان بولاية البليدة على أن تمتد لاحقا لكافة المواقع عبر التراب الوطني.

آخر تعديل على الثلاثاء, 23 حزيران/يونيو 2020 19:21
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سكن: وكالة "عدل" تشرع في تنظيف أحيائها
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 حزيران/يونيو 2020 17:46     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 18 مرة   شارك

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