Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

حوادث المرور: وفاة 23 شخصا و إصابة 1351 آخرين بجروح في ظرف أسبوع

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 حزيران/يونيو 2020 17:36     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 17 مرات
حوادث المرور: وفاة 23 شخصا و إصابة 1351 آخرين بجروح في ظرف أسبوع

الجزائر- لقي 23 شخصا حتفهم, فيما أصيب 1351 آخرون بجروح في 1084 حادث مرور وقع في الفترة ما بين 14 و 20 يونيو الجاري, حسب ما أفادت به المديرية العام للحماية المدنية, يوم الثلاثاء, في حصيلتها الأسبوعية.

و قد سجلت أثقل حصـيلة بولاية المسيلة بوفاة شخصين و جرح 40 آخرين تم إسعافهم و تحويلهـم إلى المراكز الاستشفائية, و هذا على إثر وقوع 25 حادث مرور.

و على صعيد آخر يتعلق بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19), قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ" 785 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 48 ولاية ، لحثهم و تذكيرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي".

اقرأ أيضا:     وفاة شخص و اصابة 85 آخرين بجروح في حوادث المرور خلال نهاية الأسبوع

و في نفس السياق، قامت ذات الوحدات بـ"782 عملية تعقيم عامة عبر 48 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة و المجمعات السكنية والشوارع"، حيث خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين العمليتين "3321 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، بالإضافة إلى 515 سيارة إسعاف و 402 شاحنة مضخة".

و من جهة أخرى, أحصت وحدات الحماية المدنية 2957 تدخلا سمح بإخـماد 2396 حريق, منها حرائق منزلية و صناعية و أخرى مختلفة.

أما فيما يخص العمليات المختلفة, فقد قامت وحدات الحماية المدنية بـ5597 تدخـل فـي نفس الفترة لتغطية 4993 عملية إسعاف و إنقاذ الأشخاص في خطر, يضيف المصدر ذاته.

آخر تعديل على الثلاثاء, 23 حزيران/يونيو 2020 17:51
كلـمات مفتـاحيــة :
حوادث المرور: وفاة 23 شخصا و إصابة 1351 آخرين بجروح في ظرف أسبوع
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 حزيران/يونيو 2020 17:36     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 17 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.23

الجزائر ب"موقفها المحايد بإمكانها أن تلعب دورا في حل الأزمة الليبية"

20.06.23

قصف العاصمة السعودية الرياض: الجزائر تعرب عن استنكارها و تدعو إلى تغليب لغة الحوار

20.06.23

مسودة تعديل الدستور: الدعوة إلى فتح حوار وطني واسع لضمان دستور توافقي

20.06.23

التأكيد على ضرورة استحداث هيئة لحماية الدستور من أي تجاوزات (جامعي)

20.06.23

لجنة صياغة مقترحات مراجعة الدستور تلقت نحو 1800 ملف من المقترحات

20.06.23

ألعاب القوى: العداء أسامة شراد يؤكد جاهزيته بمجرد عودة الملتقيات الدولية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.06.22

الخطوط الجوية الجزائرية: الانطلاق في عملية تجديد صلاحية 600 ألف تذكرة سفر

20.06.22

الشلف: تجربة نموذجية لزراعة شجرة الأرقان بالكريمية

20.06.22

استئناف عملية استقبال طلبات التأشيرة الى ايطاليا بالنسبة للاقامات طويلة الأمد يوم الأحد

20.06.22

المجلس الشعبي الوطني: اللجنة المختصة تدرس التعديلات المقترحة على مشروع قانون اعتماد تاريخ…

20.06.22

مسودة مشروع تعديل الدستور: الهلال الأحمر الجزائري يرفع مقترحاته إلى رئاسة الجمهورية

20.06.22

تيزي وزو: إصابة عون غابي في انفجار ثلاث قنابل تقليدية