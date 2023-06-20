قصف العاصمة السعودية الرياض: الجزائر تعرب عن استنكارها و تدعو إلى تغليب لغة الحوار -

لجنة صياغة مقترحات مراجعة الدستور تلقت نحو 1800 ملف من المقترحات -

مهرجان البوابة الرقمية للفيلم القصير بعنابة: مشاركة 33 فيلما في طبعة شهر يونيو -

مستغانم: الإطاحة بثلاث شبكات لترويج المخدرات والأقراص المهلوسة -

رزيق يترأس اجتماعا حول نظام الرقابة على مستوى مفتشيات الحدود -

النقل البري للبضائع نحو الجنوب: تقييم نظام تعويض التكاليف وبحث سبل دعم النشاط -

مفتي الجزائر: رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي يستطيع التعيين -

كرة القدم/ الجزائر- تدريب المنتخب الوطني للاعبين المحليين: وافقتُ على المهمة بقبُول تام -

سكن: وكالة عدل تشرع في تنظيف أحيائها -

حوادث المرور: وفاة 23 شخصا و إصابة 1351 آخرين بجروح في ظرف أسبوع -

كوفيد-19: إصابات تجاوزت 9 ملايين في العالم ومخاوف من انتشار موجة ثانية من الفيروس -

الحظيرة الوطنية لجرجرة: حماية الثروة الغابية و الحيوانية مسؤولية الجميع -

كورونا: 157 إصابة جديدة, 115 حالة شفاء و 9 وفيات في الجزائر خلال ال 24 ساعة الأخيرة -

وفاة المجاهد العقيد المتقاعد حسين سنوسي -

التوقيع على اتفاقية شراكة بين المجلس الإسلامي الأعلى و المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري -

مجازر 8 ماي: نواب المجلس الشعبي الوطني يصادقون بالإجماع على مشروع قانون اعتماد 8 ماي 1945 يوما وطنيا للذاكرة -

مشروع ميناء الوسط الحمدانية بشرشال (تيبازة): سيتم عرض المشروع على الحكومة لدراسته -

تسوية الأزمة الليبية: المقاربة الجزائرية المبنية على الحوار تتوفر على كل مقومات النجاح -

اتصالات الجزائر: برمجة 15 محطة لربط مناطق الظل بخدمتي الهاتف الثابت والأنترنت بوهران -