حوادث المرور: وفاة 23 شخصا و إصابة 1351 آخرين بجروح في ظرف أسبوع

و قد سجلت أثقل حصـيلة بولاية المسيلة بوفاة شخصين و جرح 40 آخرين تم إسعافهم و تحويلهـم إلى المراكز الاستشفائية, و هذا على إثر وقوع 25 حادث مرور.
و على صعيد آخر يتعلق بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19), قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ" 785 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 48 ولاية ، لحثهم و تذكيرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي".
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و في نفس السياق، قامت ذات الوحدات بـ"782 عملية تعقيم عامة عبر 48 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة و المجمعات السكنية والشوارع"، حيث خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين العمليتين "3321 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، بالإضافة إلى 515 سيارة إسعاف و 402 شاحنة مضخة".
و من جهة أخرى, أحصت وحدات الحماية المدنية 2957 تدخلا سمح بإخـماد 2396 حريق, منها حرائق منزلية و صناعية و أخرى مختلفة.
أما فيما يخص العمليات المختلفة, فقد قامت وحدات الحماية المدنية بـ5597 تدخـل فـي نفس الفترة لتغطية 4993 عملية إسعاف و إنقاذ الأشخاص في خطر, يضيف المصدر ذاته.