تيزي وزو: إصابة عون غابي في انفجار ثلاث قنابل تقليدية

تيزي وزو - أصيب عون بالغابات بجروح طفيفة إثر انفجار ثلاث قنابل تقليدية خلال عملية إطفاء حريق غابي أمس الأحد بمنطقة دراع الميزان جنوب غرب ولاية تيزي وزو, وفق ما أفاد به اليوم الاثنين محافظ الغابات بالولاية يوسف ولد محمد .

وبحسب توضيح السيد ولد محمد ل/وأج "فإن الانفجار وقع في حدود الساعة الواحد بعد الظهر بغابة بني خفون التابعة لإقليم تازغوت بدراع الميزان, حيث كانت فرقة الغابات للتدخل الأولى في عملية إطفاء لحريق".

وتسبب هذا الانفجار في بعض الكدمات و جرح باليد اليسرى لأحد الأعوان الذي نقل من طرف زملائه (أعوان الغابات) إلى مستشفى دراع الميزان, حيث وضع تحت الرقابة الطبية, في انتظار خضوعه لفحوصات إضافية اليوم الاثنين, سيما إجراء تصوير بالأشعة, وفقا لذات المصدر.

كما أبرز السيد ولد محمد خطورة معظم تدخلات أعوان الغابات و الحماية المدنية بغابات الولاية التي لا طالما شكلت ملاذا للمجموعات الإرهابية خلال العشرية السوداء, سيما بدراع الميزان و سيدي علي بوناب و ميزرانة, "حيث عمدوا إلى زرع قنابل تقليدية", يقول ذات المسؤول.

وذكر في السياق بحادثة إصابة خمس أشخاص بجروح عام 2012, إثر انفجار قنبلة تقليدية بأحد الحقول بسيدي علي بوناب في حين تم تسجيل حوادث أخرى مماثلة في نفس المنطقة و بغابات أخرى بالولاية.