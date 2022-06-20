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حوادث الطرقات: الدراجات النارية تتسبب في مقتل 144 شخص و جرح 2946 خلال ثلاثة أشهر

  أدرج يـوم : الإثنين, 22 حزيران/يونيو 2020 15:52     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 20 مرات

 

الجزائر - سجلت مصالح الشرطة ما يزيد عن 2400 حادث مرور متسبب فيه سائقي الدراجات النارية من مختلف الأحجام، نجم عنها 144 قتيل و2946 جريح خلال ثلاثة اشهر، حسب ما جاء يوم الاثنين في حصيلة للأمن الوطني.

و اوضح البيان ان مصالح الشرطة سجلت "خلال الفترة الممتدة من شهر مارس إلى شهر ماي من السنة الجارية، 2447 حادث مرور متسبب فيه سائقي الدراجات النارية من مختلف الأحجام، تورط في هذه الحوادث المرورية 2608 سائق دراجة نارية، نجم عنها 2946 جريح و 144 قتيل".

وعليه تدعو المديرية العامة للأمن الوطني--يضيف المصدر - سائقي الدراجات النارية "إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، والالتزام التام بالقوانين وقواعد السلامة المرورية، مع احترام الإجراءات الوقائية من ارتداء للخوذة وعدم القيام بالمناورات والاستعراضات في الطريق العام.

ويسعى الأمن الوطني عبر كل دعائمه الاتصالية (الموقع الالكتروني، شبكات التواصل الاجتماعي، إذاعة الأمن الوطني والحملات المباشرة في الطرقات) "من أجل نشر ثقافة مرورية سليمة لدى مستعملي الطريق العام للتقليل من حوادث المرور", يشير البيان.

وتبقى مصالح الشرطة ساهرة على أداء واجبها للحفاظ على سلامة وأمن المواطن والممتلكات، وتنظيم الحركة المرورية، كما تذكر بالرقم الأخضر للأمن الوطني 1548 الموضوع في خدمة المواطن للرد على الانشغالات والبلاغات 24/24 ساعة.

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حوادث الطرقات: الدراجات النارية تتسبب في مقتل 144 شخص و جرح 2946 خلال ثلاثة أشهر
  أدرج يـوم : الإثنين, 22 حزيران/يونيو 2020 15:52     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 20 مرة   شارك

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