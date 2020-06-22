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إنطلاق الحملة الوطنية للوقاية من أخطار حرائق النخيل

  أدرج يـوم : الإثنين, 22 حزيران/يونيو 2020 15:17     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 3 مرات
إنطلاق الحملة الوطنية للوقاية من أخطار حرائق النخيل

الجزائر- أطلقت يوم الاثنين المديرية العامة للحماية المدنية من ولاية بسكرة الحملة الرسمية الوطنية للوقاية من أخطار حرائق النخيل والأشجار المثمرة,  حسب ما افاد به بيان لنفس المديرية.

واوضح المصدر ذاته أنه تم تسجيل مالا يقل عن 8035 نخلة دمرتها ألسنة النار خلال موسم 2019، بتسجيل إرتفاع طفيف مقارنة بسنة 2018 أين سجلت وحدات الحماية المدنية خسائر مقدرة بـ 7861 نخلة إحترقت.

وتعود الاسباب الرئيسية لاندلاع هذه الحرائق لعدة عوامل مختلفة بما في ذلك عدم الامتثال لقواعد السلامة والوقاية من حرائق بساتين النخيل وعدم اتخاذ المزارعين الحيطة والحذر وكذا عوامل مناخية (الحرارة).

ونظرا للأخطار التي تمثلها هذه الحرائق وما ينجر عنها من تبعيات اقتصادية، وحفاظا على المنتوج الوطني والأمن الغذائي-- أكد البيان-- أنه تم إعطاء تعليمات لكل وحدات الحماية المدنية للقيام بحملات توعية وتحسيس محلية، "لإبلاغ مستغلي مزارع النخيل والسكان المحليين بأخطار الحرائق والإجراءات الواجب اتخاذها لتفادي نشوب الحرائق وكيفية حماية البساتين قبل و في حالة نشوب الحريق وحثهم على المساهمة في تطبيق التدابير الوقائية".

وبالإضافة الى العمل الوقائي، وضعت المديرية العامة للحماية المدنية إستراتجية في مجال مكافحة حرائق النخيل ترتكز على تخصيص جهاز عملياتي يتمثل في الأرتال المتنقلة ، تم تنصيبها حديثا على مستوى كل الولايات لاسيما الولايات الجنوبية الغنية بواحات النخيل.

آخر تعديل على الإثنين, 22 حزيران/يونيو 2020 15:26
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إنطلاق الحملة الوطنية للوقاية من أخطار حرائق النخيل
  أدرج يـوم : الإثنين, 22 حزيران/يونيو 2020 15:17     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 3 مرة   شارك

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