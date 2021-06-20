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التوعية بمخاطر كورونا: الحماية المدنية تقوم بـ 65 عملية تحسيس عبر11 ولاية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

  أدرج يـوم : الأحد, 21 حزيران/يونيو 2020 15:38     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 17 مرات
التوعية بمخاطر كورونا: الحماية المدنية تقوم بـ 65 عملية تحسيس عبر11 ولاية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

الجزائر- قامت مصالح الحماية المدنية, خلال الـ 24 ساعة الأخيرة, في إطار التوعية بمخاطر فيروس كورونا, بـ65 عملية تحسيسية شملت 11 ولاية, لحث المواطنين على احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي, حسب ما أفادت به المديرية العامة للحماية المدنية, اليوم الأحد, في بيان لها.

ففي إطار نشاطاتها المتعلقة بالوقاية من انتشار وباء كورونا, تكفلت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 21 يونيو الجاري بـ"58 عملية تعقيم عبر 13 ولاية, مست 44 بلدية، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

و قد خصصت لهاتين العمليتين "297 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 48 سيارة إسعاف و31 شاحنة بالإضافة إلى و ضع أجهزة أمنية لتغطية 07 أماكن إقامة موجهة للحجر الصحي عبر ولايات الجزائر، الطارف و مستغانم".

و في سياق مغاير, أحصت وحدات الحماية المدنية, خلال الفترة المذكورة, 145 حاد مرور خلف وفاة أربع أشخاص و إصابة 175 آخرين بجروح مختلفة و متفاوتة الخطورة عبر عدة ولايات الوطن.

و على صعيد آخر يتصل بمكافحة حرائق الغابات و المحاصيل الزراعية, تم تسجيل "17 حريقا" أتى على "14 هكتار من الغابات وسبعة هكتارات من القمح و 22 هكتارا من الحشائش, بالإضافة إلى 7400 حزمة تبن و 20 شجرة مثمرة و نخلتين", وفقا للمصدر ذاته.

و من جهة أخرى, تدخلت مصالح الحماية المدنية لإخماد حريقين حضريين بولايتي عنابة و باتنة, خلفا إصابة ثلاثة أشخاص بضيق في التنفس و تعرض خمسة آخرين لحروق.

آخر تعديل على الأحد, 21 حزيران/يونيو 2020 15:47
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التوعية بمخاطر كورونا: الحماية المدنية تقوم بـ 65 عملية تحسيس عبر11 ولاية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
  أدرج يـوم : الأحد, 21 حزيران/يونيو 2020 15:38     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 17 مرة   شارك

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