مخالفة قانون المرور واللوائح التنظيمية للحجر الصحي: أكثر من 10 الاف دراجة نارية في المحشر

الجزائر - قامت مصالح الشرطة خلال الفترة الممتدة من شهر مارس إلى شهر مايو 2020، من وضع 10258 دراجة نارية في المحشر لعدم احترام سواقها قواعد قانون المرور وتدابير الحجر الصحي, حسب ما أفاد به يوم الأحد بيان للأمن الوطني.

وتؤكد المديرية العامة للأمن الوطني في بيانها "أنها لا تدخر أي جهد في سبيل حماية كافة مستعملي الطريق من خلال تكثيف النشاطات التوعية والتحسيسية بمقاربة جوارية مجتمعية, عبر كافة القنوات الاتصالية المتاحة, على غرار الموقع الالكتروني, صفحتي فايسبوك و تويتر بالإضافة إلى الفضاء الإذاعي للأمن الوطني".

كما تذكر المديرية العامة للأمن الوطني المواطنين بضرورة التقيد باللوائح والتنظيمات المتعلقة بالضبط الإحترازي المنظم لحركة الأشخاص في هذا الظرف الصحي, كما تؤكد أن مصالحها مجندة ليلا ونهارا, وعلى مدار الأسبوع لضمان التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والمساهمة في جهود حماية الصحة العمومية.

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