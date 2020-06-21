امكانية المؤمن لهم اجتماعيا استخراج وثيقة الانتساب عبر فضاء "الهناء"

الجزائر - قرر الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء رقمنة وثيقة الانتساب والتي اصبح بإمكان المؤمن لهم اجتماعيا تحميلها و استخراجها عبر فضاء "الهناء", حسب ما أفاد به يوم الأحد بيان لذات الصندوق.

و اوضح البيان أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء " وفي إطار تبسيط الاجراءات الادارية والتكفل الأنجع بانشغالات المواطنين، بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات ولا سيما طالبي مختلف الوثائق، على غرار شهادة الانتساب إلى الضمان الاجتماعي التي تعرف طلبا متزايدا لاستعمالها في مختلف الملفات، قرر إدراج خدمة جديدة تتعلق برقمنة وثيقة الانتساب والتي أصبح بإمكان المؤمن لهم اجتماعيا تحميلها واستخراجها عبر فضاء الهناء بواسطة الرابط: https://elhanaa.cnas.dz).

كما يمكن لأرباب العمل، --يضيف ذات المصدر-- الادارات العمومية، الجماعات المحلية، التأكد من مطابقة شهادات الانتساب الصادرة عن الصندوق، بواسطة الانترنت عبر الرابط (https://elhanaa.cnas.dz/affiliation.xhtml) مشيرا إلى ان الصندوق "يطمح من وراء هذا الانجاز الذي يعد قفزة نوعية في مجال عصرنة تسييره، إلى التخلي التدريجي عن إصدار الوثيقة الورقية على مستوى شبابيكه والحد من عناء تنقل المواطنين إلى هياكله".

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وفي هذا الصدد وقصد تعريف أكبر عدد ممكن من المواطنين بهذا الاجراء، شرع الصندوق في حملة اعلامية واسعة عبر كل القنوات الاعلامية المتاحة، كما أعد دليلا لاستعمال خدمة تحميل شهادة الانتساب عبر فضاء الهناء والمدعم بفيديو مصور يشرح خطوات الولوج الى فضاء الهناء والمتاح عبر صفحته الرسمية للفايسبوك : cnasdirectiongenerale .

كما يدعو الصندوق أرباب العمل، الادارات العمومية، الجماعات المحلية إلى الأخذ بعين الاعتبار شهادات الانتساب المستخرجة عبر فضاء الهناء ومطابقتها عبر الرابط المذكور أعلاه.