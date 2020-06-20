حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 338 آخرين خلال 48 ساعة الأخيرة

الجزائر - لقي 10 أشخاص حتفهم وأصيب 338 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، اثر وقوع حوادث المرور خلال ال48 ساعة الأخيرة, عبر عدة ولايات من الوطن, حسب ما أفادت به يوم السبت حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية المسيلة بوفاة شخصين (2) اثنين.

وفيما يخص جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية, سجلت نفس المصالح "57 حريقا لمختلف أنواع الغطاء النباتي نجمت عنها خسائر تتمثل في 34 هكتارا من الغابات، 05 هكتار أدغال، 46 هكتارا من القمح و 38 هكتارا من الحشائش ، 5070 حزمة تبن ، 412 شجرة مثمرة و 885 نخلة ، في حين سمح التدخل السريع لوحدات الحماية بإخماد الحرائق ومنع انتشارها للمحاصيل الأخرى.

وقامت ذات المصالح بإخماد 06 حرائق حضرية، صناعية في كل من ولايات بومرداس، عنابة، سكيكدة، تيارت، المسيلة و تمنراست.

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و من جهة أخرى, تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة لأجل انتشال وتحويل للمستشفى المحلي جثة شخص (1) يبلغ من العمر 21 سنة توفي غرقا بشاطئ العربي بن مهيدي 01، ببلدية سكيكدة.

وبخصوص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19, قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني, ب" 178 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 48 ولاية مست ( 119 بلدية ) تحثهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي".