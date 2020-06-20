حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 338 آخرين خلال 48 ساعة الأخيرة

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية المسيلة بوفاة شخصين (2) اثنين.
وفيما يخص جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية, سجلت نفس المصالح "57 حريقا لمختلف أنواع الغطاء النباتي نجمت عنها خسائر تتمثل في 34 هكتارا من الغابات، 05 هكتار أدغال، 46 هكتارا من القمح و 38 هكتارا من الحشائش ، 5070 حزمة تبن ، 412 شجرة مثمرة و 885 نخلة ، في حين سمح التدخل السريع لوحدات الحماية بإخماد الحرائق ومنع انتشارها للمحاصيل الأخرى.
وقامت ذات المصالح بإخماد 06 حرائق حضرية، صناعية في كل من ولايات بومرداس، عنابة، سكيكدة، تيارت، المسيلة و تمنراست.
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و من جهة أخرى, تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة لأجل انتشال وتحويل للمستشفى المحلي جثة شخص (1) يبلغ من العمر 21 سنة توفي غرقا بشاطئ العربي بن مهيدي 01، ببلدية سكيكدة.
وبخصوص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19, قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني, ب" 178 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 48 ولاية مست ( 119 بلدية ) تحثهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي".
وقامت نفس المصالح ب" 170 عملية تعقيم عبر 48 ولاية مست (103 بلدية)، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع، أين خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 792 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 136 سيارة إسعاف و 99 شاحنة, اضافة إلى و ضع أجهزة أمنية لتغطية 10 أماكن للإقامة موجهة للحجر الصحي عبر 05 ولايات بكل من الجزائر، بومرداس، الطارف ، مستغانم و تيبازة".