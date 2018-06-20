حوادث المرور: وفاة 9 اشخاص و جرح 261 آخرين خلال أسبوع بالمناطق الحضرية

الجزائر- لقي 9 أشخاص حتفهم و جرح 261 أخرون في 230 حادث مرور جسماني سجل على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 09 إلى 15 جـوان الجاري, حسبما أورده يوم الخميس بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

و أوضح المصدر ذاته أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، فقد عرفت الحصيلة الجديدة انخفاضا محسوسا في عدد الحوادث قدر بـ36 حادث، وكذا انخفاضا في عدد الجرحى بـ77 حالة، في حين سجلت الوفيات ارتفاعا يقدر بـ4 حالات.

وتشير المعطيات ذات الصلة، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95%، نتيجة عدم احترام مسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق إضافة إلى العوامل الأخرى المرتبطة بالمركبة والمحيط.

في هذا الإطار, تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، مع ضرورة احترام قانون المرور،

السرعة المحددة، والمراقبة الدورية للمركبة, كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات24 سا/24 سا.