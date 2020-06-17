Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الدرك الوطني يوقف المتسبب في حادث المرور المؤسف المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويفتح تحقيقا في الحادث

  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 حزيران/يونيو 2020 16:37     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 13 مرات

الجزائر - أوقفت مصالح الدرك الوطني المتسبب في حادث المرور المؤسف الذي وقع أمس الثلاثاء على مستوى الطريق السريع الغربي زرالدة-دار البيضاء بالجزائر العاصمة والذي تداولت حيثياته مواقع التواصل الاجتماعي، وفتحت تحقيقا فيه، حسب ما أفاد به يوم الأربعاء بيان للقيادة العامة للدرك الوطني.

وذكر البيان أنه " وقع حادث مرور مؤسف، مساء يوم الثلاثاء 16 يونيو 2020، على مستوى الطريق السريع الغربي، وبالتحديد بمنطقة الرياح الكبرى بالجزائر العاصمة، في شطره المؤدي باتجاه زرالدة، أين أقدم أحد مستعملي الطريق على مضايقة مستعمل آخر للطريق والقيام بمناورة خطيرة، أدت إلى انقلاب مروع لسيارة الضحية على حافة الطريق، ثم لاذ بالفرار".

وأضاف البيان أنه "قد تم تداول حيثيات هذه الواقعة المؤسفة على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر قيام أحد المواطنين المستعملين لنفس الطريق بتصوير الحادثة على المباشر، تعبيرا منه عن استيائه من مثل هذه التصرفات الطائشة، حيث سهل هذا السلوك الحضاري، إضافة إلى الاستعانة بشبكة كاميرات المراقبة المرورية، من مهمة وحدات الدرك الوطني في تعقب السائق الفار وتحديد هويته مباشرة، إذ تم تفعيل مخطط الإنذار والبحث، الذي أسفر عن توقيف الفاعل في ظرف وجيز وفتح تحقيق في الحادث".

وأشار المصد ذاته إلى أن "صاحب السيارة الذي كان ضحية هذا الحادث نجا بفضل الله وهو يتواجد في صحة جيدة".

وتوجهت قيادة الدرك الوطني في بيانها ب"الشكر الجزيل" للمواطن الذي صور هذه الواقعة وأشادت بسلوكه الحضاري، كما دعت كافة المواطنين بأن يبلغوا عن كل الجرائم والسلوكيات الطائشة، مذكرة بالرقم الأخضر 1055 الموضوع تحت تصرفهم.

آخر تعديل على الأربعاء, 17 حزيران/يونيو 2020 17:23
كلـمات مفتـاحيــة :
الدرك الوطني يوقف المتسبب في حادث المرور المؤسف المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويفتح تحقيقا في الحادث
  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 حزيران/يونيو 2020 16:37     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 13 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.17

لجنة الخبراء: مراجعة أزيد من 63 بالمائة من الدستور الحالي

20.06.17

كوفيد-19: الرئيس تبون يدعو الدول النامية إلى الاضطلاع بدورها كمدافع عن تطلعات شعوبها

20.06.17

مسودة الدستور: سلطة ضبط السمعي البصري تدعو إلى الالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية في…

20.06.17

الرئيس تبون لقمة الصين - إفريقيا حول كوفيد- 19: الجزائر تجاوزت الظروف الصعبة بفضل تظافر…

20.06.17

الرئيس غالي: انتفاضة الزملة التاريخية "برهان ساطع ودليل قاطع على أن جذوة المقاومة…

20.06.17

مرموري يستعرض خريطة طريق الجزائر لتحقيق الانعاش الاقتصادي بعد مرحلة كورونا 

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.06.16

تدابير تكميلية للمرحلة الثانية من خريطة الطريق للخروج التدريجي من الحجر واستئناف الانشطة

20.06.16

إيليزي: رصد طائر "أبو اليسر المطوق" لأول مرة بمنطقة الطاسيلي ناجر

20.06.15

اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان تجدد دعوتها لحماية المعتقلين السياسيين الصحراوين في السجون…

20.06.15

تين زاوتين : وزارة الدفاع تنفي "الادعاءات الباطلة" التي تتهم الجيش بإطلاق النارعلى أشخاص…

20.06.15

قضية م.الجزائر-إ.الجزائر: "واثق من نتيجة الإستئناف على مستوى محكمة التحكيم الرياضية"

20.06.15

الرئيس الاسبق اليامين زروال: التمست من الرئيس تبون الإرادة القوية في بناء دولة جديدة