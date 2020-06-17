الدرك الوطني يوقف المتسبب في حادث المرور المؤسف المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويفتح تحقيقا في الحادث

لجنة الخبراء: مراجعة أزيد من 63 بالمائة من الدستور الحالي -

كوفيد-19: الرئيس تبون يدعو الدول النامية إلى الاضطلاع بدورها كمدافع عن تطلعات شعوبها -

مسودة الدستور: سلطة ضبط السمعي البصري تدعو إلى الالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية في النقاشات -

الرئيس تبون لقمة الصين - إفريقيا حول كوفيد- 19: الجزائر تجاوزت الظروف الصعبة بفضل تظافر الجهود الوطنية -

الرئيس غالي: انتفاضة الزملة التاريخية برهان ساطع ودليل قاطع على أن جذوة المقاومة الصحراوية لم تنطفئ -

مرموري يستعرض خريطة طريق الجزائر لتحقيق الانعاش الاقتصادي بعد مرحلة كورونا -

ناصري: 65 بالمائة من البرنامج الجديد سيوجه للسكن الريفي -

السنة الجامعية 2019-2020: تحديد العطلة الصيفية من 12 يوليو إلى 22 أغسطس -

ناصري: سكن ترقوي عمومي إستدعاء المكتتبين بعد الانتهاء من مراقبة الملفات -

محادثات بين ايكوريب-بيريو الجزائر و متعاملين موريتانيين حول صناعة سفن الصيد -

وقف جميع قنوات الاتصال بين الكورتين وسط تصاعد حدة التوتر بين البلدين -

يوم الطفل الإفريقي : المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواصلة مكافحة استغلال الأطفال في الحروب -

مجلس الأمة يعقد اجتماعا للنظر في الرزنامة المقترحة للأشغال خلال الفترة ما بين 18 و 22 جوان -

اللواء شنقريحة يشدد على بذل قصارى الجهود لافشال كل المحاولات المعادية للجزائر -

كوفيد-19: الرئيس تبون يشارك في أشغال القمة الاستثنائية الصين-إفريقيا -

سطيف: العمري كعوان, الكوميدي زارع الفكاهة -

وزارة الدفاع الوطني تعقد لقاء مع ممثلي جرحى و معطوبي متقاعدي الجيش الوطني الشعبي -

استئناف تدريجي لنشاط الشركة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري -

تمنراست: عودة الهدوء تدريجيا إلى مدينة تين زواتين -