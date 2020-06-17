يوم الطفل الإفريقي : المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواصلة مكافحة استغلال الأطفال في الحروب

و غداة الاحتفال بيوم الطفل الإفريقي المصادف للسادس عشر يونيو من كل سنة، ثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الجهود التي تبذلها الدول الإفريقية في مجال تعزيز حقوق الطفل الإفريقي، غير أنه نبه بالمقابل إلى الأخطار التي لا زالت تحدق بهذه الفئة بسبب النزاعات المسلحة و نقص التنمية و الإرهاب.
و ذكر المجلس، في هذا الصدد، بما يعانيه الأطفال الإفريقيون من استغلال من قبل العصابات التي تنشط في هذا المجال، مما ينجم عنه حرمان الأطفال من أدنى حقوقهم.
و بالنسبة للجزائر، ذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن الاحتفال بهذا اليوم، يأتي في ظروف استثنائية نتيجة إقرار الحجر الصحي بسبب تفشي وباء كورونا، و غلق المؤسسات التعليمية حفاظا على صحة المواطنين، مشيدا بالجهود التي تبذلها السلطات العمومية لتمكين الاطفال من متابعة دروسهم عن بعد.
و في هذا الإطار، دعا المجلس إلى "تكثيف هذا العمل لضمان تمتع الأطفال بأحد حقوقهم الأساسية و هو الحق في التعليم".