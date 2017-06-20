حوادث مرور: وفاة 4 أشخاص وإصابة 174 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة

الجزائر - لقي 4 أشخاص حتفهم وأصيب 174 آخرون بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة إثر وقوع 145 حادث مرور سجلت عبر عدة ولايات من الوطن خلال ال24 ساعة الأخيرة, حسب ما أفاد به يوم الأربعاء بيان للحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته أن أثقل حصيلة سجلت بولاية قسنطينة بوفاة 01 شخص وإصابة 11 آخرين بجروح على إثر وقوع 10 حوادث مرور.

وأضاف البيان أنه "فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19), قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة (الممتدة ما بين 16 إلى 17 جوان 2020 وإلى غاية صبيحة هذا اليوم على الساعة الثامنة صباحا) عبر كافة التراب الوطني بـ 129 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 32 ولاية مست ( 82 بلدية ) تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي", كما قامت بـ "163 عملية تعقيم عبر 28 ولاية مست (68 بلدية), من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع".

وخصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 585 عون حماية مدنية بمختلف الرتب, 94 سيارة إسعاف و 62 شاحنة, بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية 11 أماكن للإقامة موجهة للحجر الصحي عبر ولايات الجزائر,عنابة, الطارف, مستغانم و تيبازة.

وفيما يتعلق بجهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية -يضيف البيان-" تم تس جيل 17 حريقا لمختلف أنواع الغطاء النباتي نجمت عنها خسائر تتمثل في 02 هكتار من الغابات, 05 هكتار الشعير و 15.5 هكتار من القمح, 04 هكتارات من الحشائش و 150 حزمة تبن و 08 أشجار مثمرة محروقة و 26 نخلة, في حين سمح التدخل السريع لوحدات الحماية بإخماد الحرائق ومنع انتشارها للمحاصيل الأخرى".