استئناف تدريجي لنشاط الشركة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري

الجزائر- أعلنت الشركة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري للجزائر العاصمة "ايتوزا" عن استئناف تدريجي لنشاطها ابتداء من يوم الأربعاء.

و أوضح الشركة في بيان لها أن استئناف النشاط الشركة "سيكون بداية من يوم الأربعاء بصفة تدريجية وذلك في إطار تعليمة الوزير الأول الخاصة بالتدابير التكميلية للمرحلة الثانية من خريطة الطريق للخروج التدريجي من الحجر واستئناف بعض النشاطات التجارية والاقتصادية والاجتماعية".

وبالمناسبة طمأن المدير العام لذات الشركة, ياسين كريم في تصريح ل/وأج زبائن المؤسسة أن "استئناف الخدمة بصورة تدريجية عبر كافة الخطوط بداية من اليوم حيث ستبلغ في اليوم الأول قرابة 70 بالمئة لغاية الوصول تدريجيا لنسبة 100 بالمئة".

وابرز ذات المسؤول أن "إيتوزا" التي تحصي أزيد من 100 خط عبر مختلف اتجاهات ولاية الجزائر "ستسخر 190 حافلة من أسطول الشركة لتوفير خدماتها, كما سيتم الإستعانة بحافلات نقل الطلبة للتخفيف من الطلب على النقل وتلبية إحتياجات الزبائن عبر كل الخطوط".

وذكر السيد ياسين كريم بجملة من الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها حسبا لاستئناف نشاطاتها بعد رفع الحجر الصحي على غرار "تعقيم الحافلات قبل مغادرتها المستودع " و "عزل المساحة التي يشغلها السائق من خلال وضع حواجز تبعده عن بقية المسافرين" الى جانب إلزامية ارتداء الكمامات و التقليص من عدد الزبائن بنسبة 50 بالمائة لتفادي العدوى بفيروس كورونا.

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كما أشار إلى أن الشركة ستوجه زبائنها الى الدخول عبر الباب المركزي مع احترام مسافة التباعد الاجتماعي بين الزبون و الآخر مستعينة في ذلك بقابض لتسيير وتنظيم هذه المهمة.

وفي إطار نفس الإجراءات الوقائية حرصت الشركة -كما أضاف-"على تعقيم الحافلات قبل انطلاقها ووضع خطوط تبرز مسافة التباعد الاجتماعي وذلك لتنظيم الخدمة".

وأشار ذات المسؤول إلى تخصيص حملات تحسيسية وكذا ملصقات توعوية لفائدة الراكبين تحثهم فيها على الانضباط والاحترام الصارم لهذه التعليمات داخل الحافلة و في المحطات.

للإشارة فإن شركة "ايتوزا" تكفلت بنقل عمال النشاطات الأساسية منذ ظهور فيروس كورونا حيث كانت تقوم بنقل 10 الآف عامل يوميا معظمهم من مستخدمي الصحة العمومية والبقية من عمال النظافة والموانئ وقطاعات أخرى.